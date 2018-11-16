За три года швейная промышленность Кыргызстана выросла на 15 процентов

За последние три года рост швейной промышленности Кыргызстана составил 15 процентов. Об этом журналистам сообщил заместитель министра экономики Эльдар Абакиров.

По его данным, швейная продукция занимает третье место в экспорте Кыргызстана.

«За восемь месяцев наши швеи экспортировали товаров на $157 миллионов», — заявил чиновник.

Эльдар Абакиров отметил, что 30 процентов предприятий легкой промышленности работают в тени.

«Многие наши швеи не знают о государственной поддержке. Мы сейчас рекламируем госпрограммы. В 2018 году швейную отрасль профинансировали на 1,2 миллиарда сомов. В 2019-м намерены увеличить объем льготных кредитов», — сообщил Эльдар Абакиров.