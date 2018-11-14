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Экономика

Единое расчетное пространство и роль нацвалют в экономике ЕАЭС обсудят эксперты

На XIII Международной конференции «Евразийская экономическая интеграция» эксперты обсудят вопрос формирования единого расчетного пространства и повышение роли национальных валют во взаимных расчетах. Об этом сообщили в пресс-службе Евразийского банка развития (ЕАБР).

По ее данным, мероприятие пройдет 22 ноября в Москве. Актуальные вопросы повестки евразийской интеграции обсудят ведущие спикеры из числа представителей органов власти, международных организаций, экспертного сообщества.

В ходе мероприятия будут работать тематические панели, где в формате живой дискуссии участники конференции обсудят роль экспортных агентств в поддержке процессов интеграции, преимущества и недостатки новых источников энергии.

«Будет уделено внимание национальной повестке развития стран ЕАЭС, которая может стать катализатором интеграционных процессов на евразийском пространстве. В конференции ЕАБР традиционно примут участие руководители Евразийской экономической комиссии, министерств и ведомств, международных и национальных институтов развития, представители научных и деловых кругов государств — участников банка, зарубежные ученые и эксперты», — говорится в сообщении.
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