«Кыргызалтын» объявил конкурс на месторождение Макмал

С 14 ноября 2018 года начнется прием заявок от потенциальных инвесторов на участие в конкурсе по созданию совместного предприятия на базе филиала «Комбинат «Макмалзолото». Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе «Кыргызалтына».

По ее данным, заявки на участие в конкурсе принимают в течение 30 календарных дней (ноябрь — декабрь) в центральном аппарате ОАО «Кыргызалтын».

Основными критериями для определения победителя конкурса являются максимальное предоставление рабочих мест местному населению, обязательное применение экологически безопасных реагентов и современных технологий при переработке полезных ископаемых, наименьший срок ввода в эксплуатацию новой золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ) и/или модернизации существующей.

Финансировать проект потенциальный инвестор должен за счет собственных средств без привлечения займов у сторонних организаций или банков.

Размер ежегодного вклада в Фонд развития Тогуз-Тороуского района от работы совместного предприятия должен составлять не менее 1 процента от валового дохода (выручки).

«Инвестор должен организовать непрофильные производства для увеличения занятости населения и развития экономики региона (в зависимости от суммы капитальных вложений). У компании должен быть опыт работы в горнодобывающей отрасли, в том числе в других странах», — прокомментировали в компании.

В конкурсе могут участвовать юридические лица, зарегистрированные в Кыргызстане и иностранном государстве, а также физические лица.

После окончания приема заявок межведомственная комиссия в течение пяти рабочих дней определит победителя конкурса.

В межведомственную конкурсную комиссию вошли представители Министерства экономики, Фонда по управлению государственным имуществом, Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства (ГАОСиЛХ), Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования (ГКПЭН), Агентства по продвижению и защите инвестиций, Центрального комитета Горно-металлургического профсоюза. Кроме того, в нее включили представителей аппарата полномочного представителя правительства в Джалал-Абадской области, госадминистрации Тогуз-Тороуского района, глав Каргалыкского, Атайского, Кок-Иримского, Сары-Булунского и Тогуз-Тороуского айыл окмоту и сотрудников ОАО «Кыргызалтын».