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Экономика

Швейникам Кыргызстана посоветовали выходить на рынки Европы и Китая

«Швейникам Кыргызстана нужно выходить со своей продукцией на рынки Евросоюза, Китая и других стран», — заявил сегодня на пресс-конференции заместитель министра экономики Эльдар Абакиров.

По итогам 2017 года швейная отрасль занимала 15,7 процента в объеме экспорта товаров. В этой сфере, по его словам, работает около 200 тысяч человек. Швейники продают свой товар в основном в Россию и Казахстан, где отечественная продукция прочно заняла свое место.

«За последние два года, после обесценивания российского рубля и казахского тенге, прибыли при экспорте в эти страны снизились. Кроме того, растет конкуренция, поскольку Узбекистан и Таджикистан  активно развивают эту отрасль. Поэтому отечественным швейникам нужно выходить на новые рынки — ЕС, Китая, других стран», — подчеркнул Эльдар Абакиров.

Кроме того, он добавил, что сегодня колледжи и лицеи готовят порядка 400 специалистов в швейной отрасли, вузы — около 70 технологов и инженеров, и около 4 тысяч швей ежегодно выпускают профтехучреждения. Но уровень профессиональных знаний и навыков выпускников оставляет желать лучшего. Систему обучения нужно менять.
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