В Кыргызстане проходит Неделя швейной отрасли

В Кыргызстане с 7 по 16 ноября проходит Неделя швейной промышленности. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил президент ассоциации «Легпром» Сапарбек Асанов.

Легкая промышленность — одна из четырех ключевых отраслей экономики Кыргызстана. Она имеет хороший экспортный потенциал: находится на третьем месте по объему вывоза продукции. Однако в отрасли все равно есть проблемы, которые планируют обсудить во время встреч с правительством.

«С 7 по 11 ноября прошла выставка-ярмарка производителей швейной промышленности. На этой неделе состоятся круглые столы, где бизнес и правительство обсудят имеющиеся проблемы. Параллельно пройдет Неделя моды, где кыргызские дизайнеры представят свои коллекции», — рассказал Сапарбек Асанов.