По прогнозам МВФ, в 2018 году ВВП Кыргызстана вырастет на 2,8 процента

Международный валютный фонд прогнозирует, что по итогам 2018 года экономика Кыргызстана вырастет на 2,8 процента. Об этом говорится в ноябрьском обзоре региональной экономики, подготовленном МВФ.

Рост экономики Кыргызстана в 2018 году замедлится по сравнению с 2017-м из-за снижения производства золота. По прогнозам, рост восстановится в 2019 году. При этом снижение объемов экспорта золота может сказаться на увеличении счета текущих операций.

В 2019 году прогнозируется рост ВВП Кыргызстана в 4,5 процента.

Инфляция в республике по итогам 2018 года ожидается на уровне 2,9 процента, в 2019-м — 4,6 процента.

В отчете говорится, что в странах — импортерах нефти региона Кавказа и Центральной Азии рост экономики замедлится с 6 процентов в 2017 году до 5 процентов в 2018-м и 4,8 процента в 2019-м.

Рост экономики в регионе будут по-прежнему подкреплять устойчивый внешний спрос и денежные переводы мигрантов.