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Экономика

Кыргызстан и Евросоюз. Среди приоритетов — энергетика, транспорт и инновации

Кыргызстан станет второй страной в Центральной Азии, с которой Евросоюз заключит расширенное соглашение о сотрудничестве. Об этом сегодня журналистам сообщил глава отдела политики, информации и прессы Представительства Европейского союза в КР Раймондс Виргинс.

По его словам, первое подобное соглашение уже заключено с Казахстаном. Узбекистан тоже заинтересован в том, чтобы заключить с ЕС соглашение второго уровня. В документ включат сотрудничество в сферах энергетики, транспорта, коммуникаций, мобильных технологий и инноваций. Кроме того, Евросоюз продолжит поддержку реформ в республике и защиты прав человека.

«В 2017 году мы провели переговоры с Кыргызстаном в Бишкеке и Брюсселе. Итоги были достаточно успешными. Мы надеемся, что в следующем году можно будет показать предварительную версию соглашения. Нам еще нужно время, чтобы оно вступило в силу», — заключил Раймондс Виргинс.
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