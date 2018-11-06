Премьер-министр Кыргызстана отчитался за заслуги частных предпринимателей

Премьер-министр рассказал на заседании правительства, какие предприятия появились благодаря частным предпринимателям.

По словам Мухаммедкалыя Абылгазиева, по итогам 9 месяцев 2018 года отмечается развитие промышленности.

«Наши предприниматели открыли большие проекты. До 35 тысяч рабочих мест создали благодаря индустриальному парку в Чуйской области. Правительство в ближайшее время для него решит вопрос трансформации земель и подключения коммуникаций», — рассказал он.

Премьер-министр добавил, что в Араванском районе открылся крупный цементный завод, в который привлекли до $90 миллионов инвестиций. Скоро откроются швейная фабрика и завод по переработке сельхозпродукции в Оше, в Чуйской области появится завод по производству армейской обуви, в Нарыне — молочный завод.

«Таких примеров много. Это все потому, что ведется правильная политика, нацеленная на развитие регионов. Повышается поступление налогов, создаются рабочие места. Наша задача — создать одинаковые условия для внешних и внутренних инвесторов. Мы должны войти в топ-50 в рейтинге Doing Business», — отметил Мухаммедкалый Абылгазиев.