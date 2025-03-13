В Кыргызстане рост промышленности. Экономические итоги февраля 2025 года

Объем валового внутреннего продукта за январь-февраль этого года, по предварительным данным, достиг 205,5 миллиарда сомов, что на 10,7 процента больше, чем за аналогичный период 2024-го.

Редакция 24.kg анализирует официальные данные Национального статистического комитета. Мы, как и прежде, не можем судить о полном соответствии этих цифр реальной экономической ситуации в республике, так как альтернативные источники информации о состоянии экономики КР отсутствуют.

ВВП

При подсчете ВВП и его изменений по сравнению с 2023 годом учитывают много факторов: цены, объемы выпуска продукции по отраслям, поступления в бюджет, расходы государства. Кыргызстан — импортозависимая страна. Это значит, что большинство товаров она закупает в долларах. Поэтому мы пересчитали объем ВВП на доллары США по официальному курсу на конец месяца.

Структура ВВП за первые два месяца года выглядит следующим образом: на долю сферы услуг приходится 51,9 процента, отрасли товарного производства занимают 29,2 процента, а налоги на продукты составляют 18,9 процента.

Промышленность

Промышленное производство в Кыргызстане наращивает обороты. Рост по сравнению с январем-февралем прошлого года обеспечен значительным увеличением производства:

очищенных нефтепродуктов — в 2,3 раза;

пищевых продуктов (включая напитки) и табачных изделий — в 1,6 раза;

фармацевтической продукции — на 41,8 процента;

резиновых, пластмассовых изделий и строительных материалов — на 24,6 процента;

деревянных и бумажных изделий, продукции полиграфической деятельности — на 21,4 процента;

основных металлов — на 3,2 процента;

текстильного производства и производства одежды — на 1,7 процента.

В то же время отмечается снижение объемов добычи полезных ископаемых на 3,1 процента.

Производство и распределение энергии демонстрируют положительную динамику. Обеспечение электроэнергией, газом и паром выросло на 14,8 процента благодаря увеличению производства, передачи и распределения.

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В сфере водоснабжения, очистки, обработки отходов и получения вторичного сырья зафиксирован рост в основном за счет повышения сбора, обработки и распределения воды (на 29,1 процента).

В сельском хозяйстве умеренный рост. Увеличение валовой продукции аграрного сектора, лесного хозяйства и рыболовства по сравнению с январем-февралем 2024-го обеспечено ростом производства продукции животноводства на 2,1 процента.

Прогнозы

На мероприятии Всемирного банка, представляя прогноз экономического развития КР, экономист Канат Тилекеев, опираясь на показатели последних лет, заявил , что дальнейший устойчивый рост экономики будет зависеть от реформы налоговой системы.

Он отметил, что, несмотря на высокие темпы роста в 7,2 процента в 2022 году и 6,3 процента в 2023-м, достигнутые благодаря сектору услуг и транзитной роли страны, сохранение сложной налоговой системы может стать серьезным препятствием для будущего экономического прогресса, особенно в сфере индустриализации.

Для поддержания позитивной динамики и обеспечения долгосрочного роста нашей республике необходимо унифицировать налоговую нагрузку для всех предприятий. Канат Тилекеев

По его мнению, именно устранение налоговых барьеров для бизнеса станет ключевым фактором для дальнейшего развития и позволит стране сохранить темпы роста, а не столкнуться с замедлением из-за нерешенных системных проблем.

Таким образом, экономист считает, что Кыргызстан имеет потенциал для дальнейшего экономического роста, но его реализация напрямую связана с налоговой реформой.