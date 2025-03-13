В Кыргызстане рост промышленности. Экономические итоги февраля 2025 года

Объем валового внутреннего продукта за январь-февраль этого года, по предварительным данным, достиг 205,5 миллиарда сомов, что на 10,7 процента больше, чем за аналогичный период 2024-го.
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Редакция 24.kg анализирует официальные данные Национального статистического комитета. Мы, как и прежде, не можем судить о полном соответствии этих цифр реальной экономической ситуации в республике, так как альтернативные источники информации о состоянии экономики КР отсутствуют.
ВВППри подсчете ВВП и его изменений по сравнению с 2023 годом учитывают много факторов: цены, объемы выпуска продукции по отраслям, поступления в бюджет, расходы государства. Кыргызстан — импортозависимая страна. Это значит, что большинство товаров она закупает в долларах. Поэтому мы пересчитали объем ВВП на доллары США по официальному курсу на конец месяца.
Структура ВВП за первые два месяца года выглядит следующим образом: на долю сферы услуг приходится 51,9 процента, отрасли товарного производства занимают 29,2 процента, а налоги на продукты составляют 18,9 процента.
Промышленность
Промышленное производство в Кыргызстане наращивает обороты. Рост по сравнению с январем-февралем прошлого года обеспечен значительным увеличением производства:
- очищенных нефтепродуктов — в 2,3 раза;
- пищевых продуктов (включая напитки) и табачных изделий — в 1,6 раза;
- фармацевтической продукции — на 41,8 процента;
- резиновых, пластмассовых изделий и строительных материалов — на 24,6 процента;
- деревянных и бумажных изделий, продукции полиграфической деятельности — на 21,4 процента;
- основных металлов — на 3,2 процента;
- текстильного производства и производства одежды — на 1,7 процента.
В то же время отмечается снижение объемов добычи полезных ископаемых на 3,1 процента.
Производство и распределение энергии демонстрируют положительную динамику. Обеспечение электроэнергией, газом и паром выросло на 14,8 процента благодаря увеличению производства, передачи и распределения.
В сфере водоснабжения, очистки, обработки отходов и получения вторичного сырья зафиксирован рост в основном за счет повышения сбора, обработки и распределения воды (на 29,1 процента).
В сельском хозяйстве умеренный рост. Увеличение валовой продукции аграрного сектора, лесного хозяйства и рыболовства по сравнению с январем-февралем 2024-го обеспечено ростом производства продукции животноводства на 2,1 процента.
ПрогнозыНа мероприятии Всемирного банка, представляя прогноз экономического развития КР, экономист Канат Тилекеев, опираясь на показатели последних лет, заявил, что дальнейший устойчивый рост экономики будет зависеть от реформы налоговой системы.
Он отметил, что, несмотря на высокие темпы роста в 7,2 процента в 2022 году и 6,3 процента в 2023-м, достигнутые благодаря сектору услуг и транзитной роли страны, сохранение сложной налоговой системы может стать серьезным препятствием для будущего экономического прогресса, особенно в сфере индустриализации.
Для поддержания позитивной динамики и обеспечения долгосрочного роста нашей республике необходимо унифицировать налоговую нагрузку для всех предприятий.Канат Тилекеев
По его мнению, именно устранение налоговых барьеров для бизнеса станет ключевым фактором для дальнейшего развития и позволит стране сохранить темпы роста, а не столкнуться с замедлением из-за нерешенных системных проблем.
Таким образом, экономист считает, что Кыргызстан имеет потенциал для дальнейшего экономического роста, но его реализация напрямую связана с налоговой реформой.