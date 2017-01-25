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ЕАЭС

Владимир Путин планирует посетить Кыргызстан в конце февраля

Бишкек готовится к визиту Владимира Путина. Об этом ИА «24.kg» сообщили собственные источники в МИД КР.

По их данным, президент России прилетает в КР 28 февраля. «Приезд лидера крупнейшей страны СНГ и основного партнера Кыргызстана в финансовой и экономической сферах может серьезно повлиять и на предстоящие осенью выборы главы Кыргызстана», - отметили источники.

Владимир Путин посетит не только Кыргызстан. Президент России совершит центральноазиатское турне. После Бишкека, как предполагается, он нанесет визит в соседний Таджикистан. 
Ссылка: https://24.kg/eaes/43879/
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