Дословно. Премьер-министр России Дмитрий Медведев

Сегодня в Бишкеке состоялось заседание Евразийского межправительственного совета. В Кыргызстан прибыли премьер-министры Армении, Беларуси, Казахстана и России. На заседании совета в расширенном формате между главами правительств Беларуси Андреем Кобяковым и России Дмитрием Медведевым произошла словесная перепалка.

Андрей Кобяков заявил о том, что интеграционное объединение страдает из-за двусторонних проблем отдельных государств. Так, Беларуси не понравилось увеличение цены на российский газ в три раза за последние два года.

На это Дмитрий Медведев парировал, что без ЕАЭС цена была бы иной.