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Сюжет: Новый коронавирус

Дословно. Комендант Бишкека Алмазбек Орозалиев

Сегодня комендант Бишкека Алмазбек Орозалиев, выступая на брифинге, как обычно, отчитался о задержанных и заявил, что бишкекчане начали с пониманием относиться к режиму чрезвычайного положения.

«В этой борьбе главный игрок — каждый из нас. Если кто-то вырывается на выход без особых причин — это брешь уже в наших рядах, нашей защите. Сюда проникают миллиарды микробов и вирусов. Это, безусловно, риск новых заболеваний, летальных исходов», — сказал Алмазбек Орозалиев.

Чиновник призвал помочь ему — набраться терпения, не воспринимать все негативно.

Я, как комендант, хочу обеспечить вас безопасностью и необходимыми нуждами. И помните — я всегда рядом с вами.

Алмазбек Орозалиев

Это, отметим, единственное, зачем комендант Бишкека вышел на брифинг.
Ссылка: https://24.kg/doslovno/149607/
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