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Дословно

Дословно. Политолог Шерадил Бактыгул

Ряд политологов и экспертов по просьбе 24.kg оценили наличие в Кыргызстане политической оппозиции и ее возможности появления к выборам в Жогорку Кенеш, которые пройдут в октябре 2020 года.

По мнению политолога Шерадила Бактыгула, за всю политическую историю Кыргызстана, со времен СССР, системная оппозиция существовала до 1924 года. С тех пор такой оппонирующей структуры у нас не было.

Сейчас оппозиционерами в Кыргызстане становятся, чтобы выторговать себе должность, а не по идейным разногласиям.

Политолог Шерадил Бактыгул

Подробнее об оппозиции и грядущих выборах в парламент читайте в материалах «Почему в Кыргызстане нет оппозиции. Эксперты о карманных оппонентах» и «Посол, чиновник, арестант. Куда исчезают критики власти в Кыргызстане».

Ссылка: https://24.kg/doslovno/142139/
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