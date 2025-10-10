Дословно. Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов

Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов сегодня, выступая на климатическом диалоге в Бишкеке, заявил, что профильные министерства (экономики, транспорта) и региональные власти просят Минприроды не брать на себя завышенные ожидания и обязательства.

«Эксперты рисуют амбициозные задачи который год. Это уже третий документ, где слишком большие амбиции», — отметил он.

Наша страна сегодня активно развивается. Мы не будем превращаться в заповедник, резервацию, соглашаясь жить в юртах, и считать, что мы будем вносить вклад и спасать человечество. Эдиль Байсалов

«Нет, у нашего народа есть право на развитие, тем более мы одни из чемпионов по сокращению выбросов с 1990 года», — сказал он.

«Если поддержки международного сообщества не будет, как можно ожидать, что мы должны сами себе наступить на горло и отказывать своему народу в праве на развитие?» — заявил Эдиль Байсалов и добавил, что «мы оставляем за собой право пересмотреть наши обязательства в сторону сокращения».