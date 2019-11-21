12:50
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Дословно

Дословно. Депутат Жогорку Кенеша Жанар Акаев

«Следователь ГКНБ, у которого хранились деньги по взятке Улану Чалбаеву, должен предоставить деньги с указанием серии и номеров банкнот, которые зарегистрированы в материалах дела», — заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Жанар Акаев.

По его словам, нужно поставить точку во всех слухах. Сотрудники ГКНБ должны сохранить свои честь и достоинство. Парламентарий уверен, что чекисты должны показать деньги не позднее сегодняшнего дня.

В ГКНБ вчера заявили, что распространяемая информация о пропаже $200 тысяч из кабинета следователя не соответствует действительности.  

Украсть взятку могут только в Кыргызстане. Для сохранения имиджа ГКНБ должен дать исчерпывающее пояснение и показать эти деньги.

Жанар Акаев
Ссылка:
просмотров: 139
Версия для печати
Материалы по теме
Законы не работают из-за их некачественного обсуждения, считает Жанар Акаев
Алардын депутаттары «элитный» эмес го. Акаев жүктөгөн сүрөт талкууга түштү
Жанар Акаев: Премьер-министр мага эмес, элге актансын
Жанар Акаев и правительство: обменялись упреками и обвинениями
Чиновник Кыргызстана попросил у Турции $5 миллионов. На обучение имамов медресе
Никакой прибыли, никакой деятельности. Жанар Акаев о своем бизнесе
Депутат Жанар Акаев скрыл от налоговой свой бизнес
Депутаты Жогорку Кенеша не отказались от бюджетных трат на юбилеи
Пограничники и таможенники не должны смотреть на туриста и видеть в нем $5-10
Большая часть послов Кыргызстана ничего не делают для привлечения инвестиций
Бизнес
Новая неделя&nbsp;&mdash; новые скидки в&nbsp;магазинах O!Store Новая неделя — новые скидки в магазинах O!Store
Волонтеры &laquo;Газпром нефти Азии&raquo; провели 13-часовой марафон экоидей Волонтеры «Газпром нефти Азии» провели 13-часовой марафон экоидей
Надо брать! Только 22&nbsp;и&nbsp;23&nbsp;ноября O!Phone 4G&nbsp;Joy всего за&nbsp;2&nbsp;тысячи 990&nbsp;сомов! Надо брать! Только 22 и 23 ноября O!Phone 4G Joy всего за 2 тысячи 990 сомов!
Мобильный оператор&nbsp;О! принял первых гостей в&nbsp;новом IT-коворкинге Мобильный оператор О! принял первых гостей в новом IT-коворкинге
21 ноября, четверг
12:42
Депутат возмущен нерасторопностью правительства: только кредиты брать умеют Депутат возмущен нерасторопностью правительства: только...
12:19
Убийство на Иссык-Куле. Поиски подозреваемого милиция прекратила
12:04
Даже дети говорят о коррупции. Депутатам стало смешно: довели ребенка до слез
12:01
Странная логика МВД: в Кыргызстане нет ОПГ, но учет их членов милиция ведет
11:50
В Кыргызстане религиозное образование не должно препятствовать светскому