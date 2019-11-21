Дословно. Депутат Жогорку Кенеша Жанар Акаев

«Следователь ГКНБ, у которого хранились деньги по взятке Улану Чалбаеву, должен предоставить деньги с указанием серии и номеров банкнот, которые зарегистрированы в материалах дела», — заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Жанар Акаев.
По его словам, нужно поставить точку во всех слухах. Сотрудники ГКНБ должны сохранить свои честь и достоинство. Парламентарий уверен, что чекисты должны показать деньги не позднее сегодняшнего дня.
В ГКНБ вчера заявили, что распространяемая информация о пропаже $200 тысяч из кабинета следователя не соответствует действительности.
Украсть взятку могут только в Кыргызстане. Для сохранения имиджа ГКНБ должен дать исчерпывающее пояснение и показать эти деньги.Жанар Акаев