Дословно. Депутат Жогорку Кенеша Жанар Акаев

«Следователь ГКНБ, у которого хранились деньги по взятке Улану Чалбаеву, должен предоставить деньги с указанием серии и номеров банкнот, которые зарегистрированы в материалах дела», — заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Жанар Акаев.

По его словам, нужно поставить точку во всех слухах. Сотрудники ГКНБ должны сохранить свои честь и достоинство. Парламентарий уверен, что чекисты должны показать деньги не позднее сегодняшнего дня.

В ГКНБ вчера заявили, что распространяемая информация о пропаже $200 тысяч из кабинета следователя не соответствует действительности.