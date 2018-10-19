В ОАО «Росинбанк» назначены новые члены правления

Совет директоров ОАО «Росинбанк» принял решение назначить с 18 октября 2018 года двух новых заместителей председателя правления банка. В состав правления вошли Нарынбек Алыбаевич Алыбаев и Эркеайым Самарбековна Биялиева. Полномочия заместителя председателя правления Кристины Владимировны Червоновой прекращены с 17 октября 2018 года по соглашению сторон.

Нарынбек Алыбаев, получив профильное образование в КГНУ, начал банковскую карьеру в 1996 году. В разные годы занимал руководящие позиции в различных финансовых учреждениях Кыргызстана: в ОАО «РСК Банк» в течение 13 лет работал в маркетинге, занимаясь анализом, планированием, разработкой и внедрением банковских продуктов, продолжил трудовой путь заместителем председателя правления в ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН», заместителем председателя правления в ЗАО «Банк Компаньон» и советником временного администратора в ОАО «Евразийский Сберегательный Банк».

Эркеайым Биялиева окончила АУЦА по специальности «финансовый менеджмент и банковское дело», в 2008 году получила магистерскую степень. Начала работать в финансовом секторе с 2004 года и сделала карьеру от кредитного специалиста до директора управления индивидуального кредитования в «Финансовой Группе Компаньон» и впоследствии в «Банке Компаньон». Занималась анализом и разработкой новых банковских продуктов, адаптировала инновационные мировые разработки и практики к местному рынку, оптимизировала бизнес-процессы и на последней должности успешно организовала работу управления индивидуального кредитования с нуля.

Председатель правления ОАО «Росинбанк» Эркинбек Жумабаев выразил уверенность, что новые члены правления органично вольются в коллектив банка и внесут свой вклад в развитие начатых ранее инновационных проектов и реализацию новых.

Напомним, что 2 октября 2018 года Национальный банк КР стал владельцем 71, 66 процента доли ОАО «Росинбанк», остальные акции распределились между ФУГИ — 8,3 процента и физическими лицами — 20 процентов.