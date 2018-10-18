Новые смартфоны iPhone, Honor и Sony за наличные или в кредит

iPhone

Учитывая высокий спрос на новинки Apple, сеть магазинов O!Store запустила продажи новеньких iPhone спустя всего месяц со дня официальной презентации. С сегодняшнего дня можно купить iPhone XS и XS Max в серебристом цвете, цвете «серый космос» и в новом золотом оттенке с объемом памяти 64, 256 и 512 гигабайт. В продаже также флагман прошлого года iPhone X в белом и черном оттенках. Одни из самых продаваемых в мире — модели iPhone 8 и 8 Plus — тоже в наличии в сочном красном, классическом черном и золотистом цветах с объемом памяти 64 и 256 гигабайт. Стоимость смартфонов зависит от объемом памяти и начинается от 45 390 сомов.

Sony Xperia

Сеть O!Store привезла новинки на любой вкус! Смартфоны линейки Sony Xperia для тех, кто не представляет свою жизнь без мультимедиа-контента и мобильной фотографии. В наличии весь модельный ряд — L1, L2, XA1, XA2, XA2 Ultra. Среди них и самые бюджетные за 10 990 сомов, и новое поколение безрамочных смартфонов от 22 990 сомов. Старшая модель этой серии — Sony Xperia XA2 Ultra — заинтересует тех, кто предпочитает большие экраны, и уж точно покорит сердца любителей селфи. Модуль с углом обзора 120 градусов позволит разом запечатлеть всех гостей на вечеринке или захватить как можно больше пространства вокруг объекта съемки.

Honor

В среднебюджетном ценовом сегменте от 7 390 сомов доступны к покупке новые смартфоны Honor 7A, 7A Pro и 7C. Это линейка интересна с точки зрения цены, технических характеристик и может похвастаться важными современными фишками: вытянутым экраном, двойной тыльной камерой, возможностью разблокировки по лицу и сканером отпечатков пальцев.

Все смартфоны в O!Store доступны в кредит, для оформления которого достаточно предоставить всего два документа: паспорт и справку о заработной плате или действующий патент за последние 3 месяца для тех, кто работает по патенту индивидуального предпринимателя.

Официальная гарантия предоставляется на каждый смартфон от производителя.

По телефону 0705 007 000 или на сайте ostore.kg вам обязательно подскажут наличие интересующей модели в ближайшем к вам магазине. По городу Бишкек посылку с новым смартфоном доставят вам бесплатно, в остальные регионы страны — в течение 10 рабочих дней. В O!Store всегда действуют приятные акции, в рамках которых можно получить кэшбэк до 10 процентов и другие приятные скидки.