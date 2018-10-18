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Бизнес

АО «БТА Банк» (Казахстан) получило рейтинг «В/B» с прогнозом «Стабильный»

Международное рейтинговое агентство S& P Global Ratings присвоило долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги АО «БТА Банк» (Казахстан) по обязательствам в иностранной и национальной валютах на уровне «В/B» с прогнозом «Стабильный». По национальной шкале рейтинг БТА присвоен на уровне «kzBB». По мнению аналитиков рейтингового агентства, БТА характеризуется как компания со значительно низким уровнем долговой нагрузки, чем большинство сопоставимых организаций.

В настоящее время группа не имеет долга на уровне головной организации и денежных поступлений будет достаточно для обеспечения потребностей в ликвидности.

Отдельно, рейтинговым агентством отмечается высокий уровень квалификации управляющей команды БТА.

Присвоенный S&P уровень рейтинга является результатом значительных усилий и действий компании, предпринятых за предыдущие годы в целях улучшения качества активов и обеспечения своей финансовой стабильности.

«Присвоение положительного кредитного рейтинга мы расцениваем как один из важных шагов на пути по созданию успешной и прибыльной компании. Данный рейтинг – это дополнительное подтверждение устойчивой позиции на рынке, эффективности структуры управления и стратегии развития. Мы полагаем, что это событие будет положительно воспринято инвестиционным сообществом, что позволит в перспективе занять позицию одной из ведущих бизнес-групп региона», – Асель Орумбаева, председатель правления АО «БТА Банк» (Казахстан).
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