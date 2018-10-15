В «Росинбанке» произошли изменения в органах управления

12 октября 2018 года в ОАО «Росинбанк» состоялось внеочередное собрание акционеров. По итогам встречи вынесено решение об изменении состава Совета директоров и сокращении количества его членов с семи до пяти. Возглавил высший орган управления банка Мамбетжанов Мэлис Тулиндыевич, членами Совета избраны Душеналиев Сейтек Кубанычбекович, Аденова Мария Сафаровна, Атанова Гульсаара Тургумбаевна, Бакас уулу Бахтыяр.
В соответствии с решением Совета директоров «Росинбанка» на должность председателя правления банка назначен Жумабаев Эркинбек Алтымышевич.
Жумабаев Эркинбек Алтымышевич окончил Кыргызский Государственный Национальный Университет по специальности бухгалтер-экономист. Начинал трудовую деятельность в Министерстве промышленности и торговли КР, продолжил работать в аппарате премьер-министра КР, занимаясь отраслевыми программами промышленного развития страны. С 1999 года непрерывно трудится в банковской сфере, занимая руководящие должности в Национальном банке КР и в микрофинансовой компании «Финансовая Группа Компаньон», впоследствии став заместителем председателя и далее председателем правления ЗАО «Банк Компаньон».
«Хотел бы поблагодарить коллектив банка и Ваагна Юрьевича за ту работу, которая была проделана под его руководством, — сказал новый председатель банка Эркинбек Алтымышевич. — Банку пришлось пройти разные этапы развития. Впереди стоит очень много интересных и непростых задач, и я верю в команду, к которой успел проникнуться уважением за несколько месяцев моей совместной работы в качестве советника председателя правления. Вместе мы обязательно придем к успеху!»
Напомним, что со 2 октября 2018 года Национальный банк Кыргызской Республики стал основным держателем пакета акций ОАО «Росинбанк» в размере 71,66 процента, 8,3 процента акций по-прежнему принадлежат правительству КР в лице Фонда по управлению государственным имуществом, остальные 20 процентов распределены между физическими лицами. Регулятор намерен увеличить в ближайшее время уставной капитал и реализовать новую стратегию развития ОАО «Росинбанк».
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ОАО «Росинбанк» входит в ТОП-10 крупнейших финансовых учреждений Кыргызстана по размеру депозитной базы и кредитного портфеля, располагает сетью из 28 точек продаж во всех регионах страны, обслуживает более 160 тысяч счетов физических и юридических лиц. Активно участвует в реализации Государственной программы по увеличению доли безналичных платежей, занимает одно из ведущих мест по обслуживанию пластиковых карт (более 85 тысяч) и числу зарплатных проектов — свыше 700. «Росинбанк» обладает одной из самых крупных сетей банковского оборудования в республике: более 130 банкоматов, 160 платежных терминалов и 180 pos-терминалов.