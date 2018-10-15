В «Росинбанке» произошли изменения в органах управления

12 октября 2018 года в ОАО «Росинбанк» состоялось внеочередное собрание акционеров. По итогам встречи вынесено решение об изменении состава Совета директоров и сокращении количества его членов с семи до пяти. Возглавил высший орган управления банка Мамбетжанов Мэлис Тулиндыевич, членами Совета избраны Душеналиев Сейтек Кубанычбекович, Аденова Мария Сафаровна, Атанова Гульсаара Тургумбаевна, Бакас уулу Бахтыяр.

В соответствии с решением Совета директоров «Росинбанка» на должность председателя правления банка назначен Жумабаев Эркинбек Алтымышевич.

Ранее занимавший данную позицию Ншанян Ваагн Юрьевич сложил свои полномочия.

Жумабаев Эркинбек Алтымышевич окончил Кыргызский Государственный Национальный Университет по специальности бухгалтер-экономист. Начинал трудовую деятельность в Министерстве промышленности и торговли КР, продолжил работать в аппарате премьер-министра КР, занимаясь отраслевыми программами промышленного развития страны. С 1999 года непрерывно трудится в банковской сфере, занимая руководящие должности в Национальном банке КР и в микрофинансовой компании «Финансовая Группа Компаньон», впоследствии став заместителем председателя и далее председателем правления ЗАО «Банк Компаньон».

«Хотел бы поблагодарить коллектив банка и Ваагна Юрьевича за ту работу, которая была проделана под его руководством, — сказал новый председатель банка Эркинбек Алтымышевич. — Банку пришлось пройти разные этапы развития. Впереди стоит очень много интересных и непростых задач, и я верю в команду, к которой успел проникнуться уважением за несколько месяцев моей совместной работы в качестве советника председателя правления. Вместе мы обязательно придем к успеху!»

Напомним, что со 2 октября 2018 года Национальный банк Кыргызской Республики стал основным держателем пакета акций ОАО «Росинбанк» в размере 71,66 процента, 8,3 процента акций по-прежнему принадлежат правительству КР в лице Фонда по управлению государственным имуществом, остальные 20 процентов распределены между физическими лицами. Регулятор намерен увеличить в ближайшее время уставной капитал и реализовать новую стратегию развития ОАО «Росинбанк».

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ОАО «Росинбанк» входит в ТОП-10 крупнейших финансовых учреждений Кыргызстана по размеру депозитной базы и кредитного портфеля, располагает сетью из 28 точек продаж во всех регионах страны, обслуживает более 160 тысяч счетов физических и юридических лиц. Активно участвует в реализации Государственной программы по увеличению доли безналичных платежей, занимает одно из ведущих мест по обслуживанию пластиковых карт (более 85 тысяч) и числу зарплатных проектов — свыше 700. «Росинбанк» обладает одной из самых крупных сетей банковского оборудования в республике: более 130 банкоматов, 160 платежных терминалов и 180 pos-терминалов.