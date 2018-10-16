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Бизнес

Интернет для бизнеса от компании ОАО «Кыргызтелеком»

С интернетом для бизнеса от ОАО «Кыргызтелеком» вы получаете высокую скорость доступа к ресурсам сети интернет, удобные тарифные планы и специальные предложения для компаний малого и среднего бизнеса, индивидуальный подход для крупных компаний или государственных структур.

Также доступны дополнительные услуги, которые помогут расширить возможности тарифных планов и максимально удобно работать в интернете:

  • предоставление IP-адресов;
  • хостинг и почта: почтовый ящик, виртуальный почтовый сервер, хостинг (виртуальный web-сервер), co-location (размещение физического сервера).

При предоставлении услуг интернета для бизнеса ОАО «Кыргызтелеком» преимущественно задействует свои собственные ресурсы, включая магистральную сеть связи.

Это позволяет обеспечить высокую надежность и доступность услуги интернета для юридических лиц.

Подробную информацию о предоставлении услуг интернета вы можете получить по телефону 1812 или ознакомиться на официальном сайте компании www.kt.kg
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