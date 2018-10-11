«Газпром Кыргызстан» открыл новый центр обслуживания населения в Бишкеке

Бишкекчане и жители Аламединского района Чуйской области смогут платить за газ, оставить заявление на подключение голубого топлива, проверку счетчика, получить консультации и другие услуги в новом центре обслуживания населения «Газпром Кыргызстан».

В компании отмечают, что забота о клиентах является первостепенной задачей, поэтому качеству обслуживания уделяется особое внимание. Именно для этого открываются новые центры.

«Сегодня мы открываем ЦОН в Свердловском районе столицы с намерением стать еще ближе к нашим абонентам и обеспечить им максимальную доступность услуг компании. На открытии нового офиса мы не будем останавливаться и продолжим работу в этом направлении», — отметил заместитель генерального директора «Газпром Кыргызстан» Сабырбек Акимбаев.

По его словам, компания работает над увеличением абонентской базы — газифицирует новые районы, подключает новых потребителей.

«В Кыргызстане компания уже четыре года. Мы заняты тем, чтобы максимально обеспечить голубым топливом жителей страны. И сегодня подняли уровень газификации до 30 процентов. В этом году газифицировали уже 7 новых жилых массивов, таким образом, в общей сложности 23 населенных пункта республики встретят предстоящий новый год с газом», — отметил он.

Сабырбек Акимбаев также отметил, что увеличение газификации населенных пунктов положительно сказывается и на экологической ситуации страны.

Директор филиала «Бишкекгаз» Ирина Дергачева отметила, что место для открытия нового центра выбрано не случайно. «Мы провели опрос жителей, проанализировали транспортные маршруты, чтобы абонентам было максимально удобно», — отметила она.

ЦОН работает по системе «единого окна», можно подать любое заявление на газификацию, перемонтаж, узнать состояние лицевого счета, произвести оплату

В каждом центре есть сберегательные кассы «Бакай банка», чтобы клиентам было удобно оплачивать услуги.

Новый ЦОН расположен в торговом центре «Аламедин Гранд» по проспекту Жибек Жолу, 150 (возле Аламединского рынка). Он стал шестым офисом, открытым в Бишкеке.

Также абоненты могут воспользоваться услугами других центров, расположенных по адресам:

улица Максима Горького, 22;

улица Токтогула, 47;

улица Фучика, 19;

улица Ахунбаева 186/1 (на пересечении с Бакаева);

проспект Чуй, 230 (на пересечении с Фучика).

Офисы работают с 8.00 до 17.00, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00. Выходные — суббота и воскресенье.