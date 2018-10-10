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Бизнес

Экономим по-умному с картой «VISA-Росинбанк-INFOX». Оцените преимущества!

В Кыргызстане стартовал не имеющий аналогов банковский продукт — международный платежный инструмент с автоматическим дисконтом от более чем 600 компаний страны. Совместная кобрендовая карта «VISA-Росинбанк-INFOX» впервые объединила возможности ОАО «Росинбанк», международной платежной системы VISA и дисконтной партнерской программы INFOX.

Этот уникальный продукт учитывает все ожидания современных энергичных людей.

Карта позволяет не только рассчитываться безналичным способом за сервисно-торговые услуги и снимать наличные во всех странах мира, но и получать беспрецедентные скидки от нескольких сотен компаний в Кыргызстане.

Полный список компаний, предоставляющих дисконты по кобрендовым картам «VISA-Росинбанк-INFOX», размещен на сайте discount.kg.

Еще одно важное преимущество: у клиентов появляется возможность с помощью данной карты в любой момент открыть возобновляемый, беззалоговый и беспроцентный кредит на 45 дней.

Оформить карту «VISA-Росинбанк-INFOX» можно на Visa Сlassic или Visa Gold в одной из трех валют: кыргызских сомах, долларах США или евро. Удобная опция: владельцев карт постоянно информируют обо всех совершенных финансовых операциях и движении денежных средств через SMS-оповещения, мобильный и интернет-банкинг.

Клиентов круглосуточно поддерживают две горячие линии: по оформлению и работе платежной карты проконсультирует контакт-центр ОАО «Росинбанк» по номеру +996 (312) 55 44 44, по вопросам дисконтной программы всегда поможет справочная служба INFOX по телефону +996 (312) 90-1200.
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