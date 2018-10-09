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Бизнес

Акционеры «Росинбанка» намерены увеличить уставной капитал

Со 2 октября 2018 года в составе акционеров банка произошли изменения, владельцем пакета акций в размере 71,66 процента стал Национальный банк Кыргызской Республики. 8,3 процента акций по-прежнему принадлежат правительству КР в лице Фонда по управлению государственным имуществом, остальные 20 процентов распределены между физическими лицами. 

Акционеры заинтересованы в том, чтобы «Росинбанк» продолжил свое развитие как один из стабильных финансовых институтов Кыргызстана, поэтому намерены увеличить уставной капитал банка в ближайшее время.

«Это однозначно позитивные изменения, которые откроют новые возможности для дальнейшего развития банка, — прокомментировал ситуацию председатель правления ОАО «Росинбанк» Ваагн Юрьевич Ншанян.   Увеличение уставного капитала поможет укрепить позиции банка на финансовом рынке страны, увеличить масштабы деятельности и повысить доверие клиентов, ради которых мы работаем».

Основные мероприятия в работе банка будут направлены на повышение эффективности, организационную оптимизацию, совершенствование бизнес-процессов и применяемых технологий через имеющуюся региональную сеть банка.

В настоящее время «Росинбанк» оказывает полный спектр услуг согласно имеющейся банковской лицензии на проведение операций в национальной и иностранной валютах, продолжая оставаться сильным участником рынка, одним из крупнейших работодателей и налогоплательщиков Кыргызской Республики.

Для справки: Банк входит в ТОП-10 крупнейших финансовых учреждений Кыргызстана по размеру депозитной базы и кредитного портфеля, располагает сетью из 28 точек продаж во всех регионах страны, обслуживает более 160 тысяч счетов физических и юридических лиц. Активно участвует в реализации Государственной программы по увеличению доли безналичных платежей, занимает одно из ведущих мест по обслуживанию пластиковых карт (более 85 тысяч) и числу зарплатных проектов – свыше 700. «Росинбанк» обладает одной из самых крупных сетей банковского оборудования в республике: более 130 банкоматов, 160 платежных терминалов и 180 pos-терминалов.
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