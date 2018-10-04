ОАО «Кыргызтелеком»: Никакого давления на участников аукциона не оказывалось

Четвертого сентября в режиме реального времени прошел онлайн-аукцион на понижение цены по конкурсу на закупку услуг по реализации проекта «Безопасный город».

Оба лота предложила российская компания «Вега» с ценовыми предложениями по лоту № 1 — 1 миллиард 125 миллионов 765 тысяч 277 сомов 48 тыйынов; по лоту № 2 — 1 миллиард 195 миллионов 575 тысяч 730 сомов 47 тыйынов.

Двадцать первого сентября стало известно, что консорциум во главе с АО «Концерн радиостроения «Вега» конкурсной комиссией определен победителем онлайн-аукциона по реализации проекта «Безопасный город».

После определения победителя, другой участник конкурса, ОсОО «Безопасность информационных систем», подал жалобу в Независимую межведомственную комиссию по рассмотрению жалоб и протестов.

Представитель компании ОсОО «Безопасность информационных систем» Юрий Катютин обратился с открытым письмом к президенту Сооронбаю Жээнбекову, где заявил о том, что на участника их консорциума на «уровне правительства» оказывается давление с целью заставить Кыргызтелеком выйти из их консорциума.

ОАО «Кыргызтелеком» заявляет: никакого давления на участников аукциона не оказывалось. ОАО «Кыргызтелеком» признает решение конкурсной комиссии по «Безопасному городу», ссылаясь на итоги электронных торгов конкурса, так как наименьшую цену предложил конкурент, и, согласно Закону о государственных закупках (ст. 20, п. 5), он считается победителем конкурса.