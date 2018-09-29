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Бизнес

Задержание Темира Рыскулова не связано с деятельностью ЗАО «БТА Банк»

Совет директоров ЗАО «БТА Банк» официально сообщает, что задержание Темира Рыскулова, занимающего должность председателя совета директоров банка, производилось в рамках следствия на предмет его возможного соучастия в сфере, не связанной с занимаемой должностью в банке. Следственная служба МВД КР официально уведомила БТА Банк, что расследование не связано с деятельностью БТА Банка.

Сообщаем, что, согласно действующему законодательству КР, председатель совета директоров не имеет отношения к операционной деятельности банка, он возглавляет наблюдательный орган, призванный следить за общим развитием банка, определять стратегию развития банка, утверждать политики и процедуры по основным видам деятельности.

Задержание председателя совета директоров не нарушает работу банка и не имеет негативного влияния на интересы банка, поскольку председатель совета директоров не участвует в операционной деятельности банка и не имеет прямого или косвенного влияния на прямые источники финансирования и привлечение денежных средств.
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