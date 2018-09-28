«Безопасный город». «Вега» ответила на попытку дискредитации деловой репутации

АО «Концерн Вега» (далее — «Концерн») рассматривает жалобу участника конкурса проекта «Безопасный город» ООО «БИС» как попытку, направленную на дискредитацию деловой репутации концерна. Доводы, приведенные в жалобе, не соответствуют действительности.

Один из доводов ООО «БИС» — якобы отсутствие у концерна соответствующего опыта и подтверждающих договоров. Поясняем следующее. Концерном предоставлена информация о договорах, подтверждающая наличие опыта полного производственного цикла: разработка и производство программно-аппаратных комплексов, их монтаж, пусконаладка и эксплуатация. Все это позволит обеспечить требуемое качество услуг, предусмотренных конкурсом. Общая сумма договоров за соответствующий период составила свыше 1,5 миллиарда сомов (более, чем предусмотрено конкурсной документацией).

Относительно жалобы на проведенный аукцион отмечаем, что по итогам каждого раунда концерном была предложена лучшая цена по обоим лотам. На основании этого, согласно правилам аукциона, концерну было предоставлено бонусное время для выполнения действий на понижение цены. В результате концерн подал лучшее ценовое предложение.

Полагаем, что все участники конкурса, в том числе и ООО «БИС», имели полную информацию о правилах электронной системы аукциона, согласно которым бонусное время предоставляется тому участнику, который изначально предложил минимальную цену. Указанные правила аукциона были разъяснены всем потенциальным участникам во время запланированной открытой консультации в Министерстве финансов с участием специалистов-разработчиков системы электронного аукциона. Во время консультации также был наглядно продемонстрирован принцип работы электронного аукциона.

В случае необходимости АО «Концерн Вега» готово опровергнуть все указанные доводы компании ООО «БИС», в том числе продемонстрировать качество и инновационность разработанной системы АПК по фото- и видеофиксации нарушений ПДД.

Мы также призываем участников конкурса не вводить общество в заблуждение, предпринимая попытки по дискредитации деловой репутации АО «Концерн Вега».

Концерн, со своей стороны, благодарит правительство Кыргызской Республики за усилия по обеспечению прозрачности и объективности в рамках проведенного конкурса, исключив возможные риски лоббирования отдельных участников.