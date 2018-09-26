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Бизнес

Осмонакун Ибраимов о том, почему Осмонбек Артыкбаев должен быть оправдан

Общественный деятель, писатель Осмонакун Ибраимов поделился своим мнением относительно уголовного дела, возбужденного в отношении депутата парламента Осмонбека Артыкбаева.

Известный писатель считает, что Артыкбаева оболгали и очернили.

По его словам, Осмонбек настоящий патриот, не жалеющий ничего для своего народа.

Осмонбек Артыкбаев за свой счет построил и отремонтировал мосты, дороги, школы, детские сады, спортивные комплексы, мечети.

Осмонакун Ибраимов
«Сейчас стало так, что если человек является чиновником, то в народе о нем сразу складывается впечатление как о коррупционере. Я бы, например, не стал присоединяться к мнению, что все, кто занимает высокие посты, являются ворами и коррупционерами, взяточниками. И во времена Усубалиева и Масалиева среди чиновников были и взяточники, и кристально чистые люди. Правда и то, что в переходный период увеличилось количество тех, кто воровал государственное имущество. И не секрет, что во главе таких людей стояли представители высшей власти.

Но фактом является и то, что в те времена, когда не воровал только ленивый, были и честные чиновники. И это даже не нужно никому доказывать, потому что история все расставляет по своим местам, показывает, кто есть вор, а кто чист.

Возьмите тех, кто говорит: «Только дайте нам власть, и мы создадим в Кыргызстане рай». Оказывается, что рай они создают только для себя, мороча голову народу и переворачивая все с ног на голову. Мы же все становимся свидетелями того, как всплывают истории о бессовестных поступках даже самых «ярых революционеров». 

Нужно быть внимательнее в отношении тех, кого называют коррупционерами. Даже среди тех, кого уже причислили к этим рядам и посадили, есть честные люди, которые просто стали жертвой.

Осмонакун Ибраимов
Времена сейчас стали другие. Честного человека при желании могут оболгать и очернить. Тому пример  уголовное дело, возбужденное в отношении депутата парламента Осмонбека Артыкбаева. Я верю, что Артыкбаев не имеет отношения к коррупции по модернизации ТЭЦ. Я не являюсь его другом или родственником, но считаю, что этот человек не мог быть причастен к коррупции при реконструкции ТЭЦ.

Я уже лет 20 слышу о нем и знаю, что он честный и трудолюбивый человек. Осмонбек пришел в политику с целью помогать простым людям и улучшать их жизнь.

Осмонбек настоящий патриот, не жалеющий ничего для своего народа. Насколько я знаю, большую часть своих доходов он вкладывает в развитие своей малой родины — Токтогульского района. А сколько у нас миллионеров, которые не могут даже тыйына дать, когда их земляки просят о помощи? Я помню, 100-летие Абды Сүйоркулова, 150-летие Токтогула Сатылганова были отпразднованы на высшем уровне по инициативе Артыкбаева.

А сколько дорог, мостов и школ были отремонтированы при помощи Осмонбека? Я не хочу сейчас все это перечислять, потому что получится длинный список. Например, мало кто знает, что Артыкбаев внес существенный вклад в выпуск энциклопедии, приуроченный к 100-летию Алыкула Осмонова.

Говорят, что сейчас в СИЗО у Осмонбека ухудшилось здоровье, появились проблемы с сердцем. Я не хотел бы вмешиваться в работу правоохранительных органов, они ведь работают в интересах государства, но то, что один из лучших сыновей Кыргызстана, успешный бизнесмен находится в тюрьме, не может не расстраивать.

Он начинал свой бизнес с нуля, зарабатывал трудом и потом. Осмонбек — внук священного калпы, успешный бизнесмен, у которого хватает своих денег, не может быть причастным к коррупции. Я верю, что Осмонбек будет оправдан, потому что совесть его чиста», — считает известный писатель.
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