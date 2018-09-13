Получите бесплатные билеты на концерты Шахзоды в Оше и Джалал-Абаде

Отличная новость для всех поклонников одной из самых популярных звезд Центральной Азии — Шахзоды! Певица даст целых два сольных концерта: 14 сентября 2018 года в Оше и 16 сентября 2018 года в Джалал-Абаде.

Будучи генеральным партнером этих музыкальных мероприятий, компания MegaCom дарит отличную возможность получить бесплатные билеты на концерты Шахзоды! Для этого необходимо приобрести SIM-карту, подключить тарифные планы «Хайп», «Элдик S/M/L» или «Элдик S/M/L + TV» и пополнить баланс на сумму 100 и более сомов в любом Центре продаж и обслуживания или в Фирменном салоне компании в Ошской области до 14 сентября 2018 года и в Джалал-Абадской области до 16 сентября 2018 года. С адресами всех Центров продаж и обслуживания можно ознакомиться на официальном сайте компании megacom.kg.

Яркая красавица с чарующим голосом прославилась далеко за пределами родного Узбекистана. Много почитателей Шахзоды и в нашей стране. Слушатели отмечают неординарность таланта исполнительницы, которая сумела соединить в своем творчестве традиционные восточные мотивы с современными элементами.

Приходите на концерт любимой артистки и получите массу положительных эмоций от хорошей музыки!