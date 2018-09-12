Применение аппарата гамма-нож для лечения заболеваний головного мозга

Сеть многопрофильных клиник Acibadem стала уважаемым брендом в Турции и за ее пределами благодаря широчайшему спектру медицинских направлений. Ее высококвалифицированные специалисты оказывают услуги в 21 больнице и 16 поликлиниках с охватом в 4 страны, и это только начало.

Больницы Acıbadem оснащены самыми передовыми технологиями и оборудованием. Об аппарате гамма-нож рассказывает нейрохирург Acıbadem Altunizade профессор Корай Оздуман.

Фото Acıbadem. Профессор Корай Оздуман, клиника Acıbadem Altunizade

Гамма-нож разработан для лечения внутричерепных заболеваний и применяется для лечения нарушений как в мозге, костях, кровеносных сосудах, так и в других тканях, окружающих мозг. Лечение нарушений в других частях тела требует применения различных технологий. Гамма-нож необходим, как правило, в качестве первостепенного метода лечения злокачественных опухолей головного мозга (метастатические раковые опухоли). Также аппарат используют при лечении доброкачественных опухолей головного мозга, артериовенозных мальформаций (АВМ), функциональных расстройств и внутриглазных опухолей.

Преимущества гамма-ножа

можно обойтись без открытого хирургического вмешательства;

после процедуры сокращаются побочные эффекты;

исключена необходимость в общей анестезии;

пациенты могут вернуться домой в тот же день, когда было проведено лечение.

Этапы лечения гамма-ножом

Применение стереотаксической рамки. Стереотаксическая рамка Leksell фиксируется на голове пациента для того, чтобы лечение проводилось с самой высокой, до миллиметра, точностью. Для обезболивания применяется местная анестезия. У детей процедура проводится в сопровождении анестезиолога и при необходимости под общим наркозом.

Введение лучей. После процесса планирования на компьютере в отдельном лечебном блоке проводится процедура. В зависимости от размера опухоли и дозировки облучения длительность процедуры составляет от 15 минут до 1-2 часов.

Контроль пациента во время лечения. Элемент (Icon) гамма-ножа отслеживает процесс при помощи томографии и технологии инфракрасного слежения, что нужно для максимально точного и эффективного лечения.

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