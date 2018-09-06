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Бизнес

Бесплатный Wi-Fi от MegaCom доступен всем

Компания MegaCom рада сообщить о запуске бесплатной точки доступа Wi-Fi в здании торгового центра Vefa Center! Здесь владельцы мобильных телефонов, планшетов и ноутбуков с поддержкой технологии Wi-Fi смогут воспользоваться удобной услугой и выходить в Интернет абсолютно бесплатно и без ограничений: работать с электронной почтой, просматривать сайты, читать новости и общаться в мессенджерах.

Для того чтобы получить доступ в Интернет, нужно найти в списке доступных сеть «MegaCom Wi-Fi» или «MegaCom_Wi-Fi_5GHz», затем авторизоваться, для этого необходимо ввести свой номер телефона в формате 0AAAхххххх и получить код.

Услуга функционирует в тестовом режиме и доступна абонентам всех сотовых операторов Кыргызстана.

«Это общемировая тенденция, когда крупные организации создают полноценную и бесплатную Wi-Fi-инфраструктуру в популярных городских местах. Мы считаем, что и нам стоит двигаться в этом направлении. Компания MegaCom планирует расширять сеть подобных зон. Для нас важно предоставлять удобства не только своим абонентам, но и всем жителям и гостям столицы», — говорит руководитель Отдела цифрового маркетинга компании MegaCom Николай Кан.    

Более подробную информацию о подключении и условиях услуги смотрите на официальном сайте компании megacom.kg.
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