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Бизнес

MegaCom открыл новый фирменный салон в Ат-Башы

Компания MegaCom рада сообщить об открытии нового фирменного салона, который распахнул свои двери в праздничные дни в селе Ат-Башы Нарынской области.  

Теперь жителям и гостям этого административного центра не нужно далеко ехать, чтобы воспользоваться широким спектром услуг, предоставляемых сотовым оператором. В фирменном салоне абоненты могут подключиться к сети, приобрести или зарегистрировать SIM-карту, пополнить мобильный счет своего телефона без комиссии, а также получить квалифицированную консультацию по услугам связи, новым тарифным планам, опциям и сервисам MegaCom.

Фирменный салон MegaCom ждет своих посетителей по адресу: с. Ат-Башы, ул. М.Омуракунова, 202.

График работы — с 09.00 до 18.00, включая праздничные дни, перерыв — с 12.30 до 13.30, воскресенье — выходной.
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