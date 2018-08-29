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Бизнес

Топ самых популярных стран среди абонентов MegaCom

Компания MegaCom подводит предварительные итоги отпускного сезона среди своих абонентов и предлагает ознакомиться с весьма любопытными фактами.

Так, наиболее востребованными среди абонентов оператора европейскими странами стали Италия, Чехословакия и Испания. В азиатской части популярностью пользуются ОАЭ, Турция и Китай. Среди стран СНГ абоненты чаще всего ездили в Казахстан. Следом за ним расположились Россия, Узбекистан и Таджикистан.

Самыми неожиданными точками на планете, где отметились абоненты MegaCom, оказались африканские государства Бенин, Замбия, Южный Судан, Танзания, а также далекая Папуа-Новая Гвинея, экзотическая Бразилия и острова Сейшелы.

«Абоненты в поездках активнее пользуются голосовой связью и SMS. При этом входящих вызовов больше на 17,6 процента в сравнении с исходящими. По самым популярным и востребованным направлениям действуют выгодные цены на связь в роуминге, в том числе и на мобильный Интернет. К примеру, если говорить о странах СНГ, куда наши граждане ездят наиболее часто, то там действуют соглашения сразу с несколькими местными операторами связи, что, конечно, положительно сказывается как на качестве связи, так и на ценовой политике. Работа в этом направлении ведется постоянно. Мы хотим, чтобы в любой точке земного шара кыргызстанцы всегда оставались на связи со своими родными и близкими», —  говорит руководитель Отдела роуминга и интерконнекта Санжар Мурзабеков.

В целом с начала этого года абоненты MegaCom успели побывать в более 100 странах мира. Более подробную информацию о роуминге смотрите на официальном сайте компании megacom.kg.

Путешествуйте больше вместе с MegaCom!
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