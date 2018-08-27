Пять причин оплачивать услуги через терминалы MegaCom

Сегодня все больше людей предпочитают оплачивать десятки систематических платежей с помощью фирменных терминалов MegaCom. Мы приводим пять веских доводов, почему этот способ оплаты наиболее оптимален и удобен для современного человека.

Экономия времени

Больше не нужно стоять в долгой очереди, чтобы оплатить счета! Фирменные терминалы MegaCom установлены в самых доступных местах в Бишкеке, Оше и Чуйской области, а именно: на центральных улицах Бишкека, остановках и внутри крупных супермаркетов, торговых центров, магазинов, кинотеатров, аптек, отелей. Аппараты легко узнаваемы по фирменным цветам компании.

Пополнение баланса без комиссии

Абоненты могут без комиссии пополнить баланс мобильного телефона за услуги связи MegaCom и электронного кошелька MegaPay!

Моментальный платеж

Процесс оплаты максимально понятен и требует всего нескольких действий — достаточно указать данные платежа, внести необходимую сумму и получить квитанцию. Провайдер получает платеж моментально.

Широкий спектр услуг

Терминалы компании MegaCom универсальны. Они принимают платежи за все повседневные услуги: коммунальные, услуги связи, проводного Интернета, оплату справок, штрафов, погашение кредитов и другие самые востребованные сервисы.

Оплата 24/7

Платите в любое удобное время! Ведь платежные терминалы MegaCom доступны круглосуточно!

Адреса всех фирменных платежных терминалов MegaCom можно узнать на официальном сайте MegaCom.