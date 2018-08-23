Смотрите Азиатские игры-2018 вместе с MegaCom

Компания MegaCom выступает генеральным спонсором телевизионной трансляции XVIII Летних Азиатских игр, которые стартовали 18 августа в столице Индонезии Джакарте.

Кыргызстанцы могут следить за ходом спортивных событий вместе с многомиллионной мировой телеаудиторией, а также болеть за отечественных спортсменов в режиме реального времени в эфире национальных телеканалов ОТРК и ОТРК-Спорт. Трансляция продлится до официального закрытия игр — 2 сентября 2018 года.

На Азиаде-2018 Кыргызстан представляют 149 спортсменов по 28 видам спорта, в том числе по греко-римской борьбе, плаванию, футболу, волейболу, дзюдо, легкой атлетике, велогонке и другим. По итогам четырех соревновательных дней наша сборная уже показала отличные результаты, завоевав 9 медалей — 4 серебряных и 5 бронзовых.

У абонентов MegaCom есть возможность следить за ходом Азиатских игр в режиме реального времени и с экрана своего мобильного телефона благодаря уникальному сервису Mega iTV.

Удобство мобильной трансляции очевидно — ведь теперь нет причин волноваться, что вы пропустите спортивный матч, не оказавшись вовремя у экрана телевизора. Подробнее о Mega iTV смотрите на сайте компании megacom.kg

MegaCom на постоянной основе поддерживает крупные турниры, чемпионаты, матчи и трансляции зрелищных международных спортивных событий, так как одним из главных приоритетов компании является поддержка и популяризация спорта в Кыргызстане.

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Азиатские игры — спортивные состязания, которые проводятся каждые четыре года с 1951 года под эгидой Международного олимпийского комитета. В этом году в Индонезии разыграют 481 комплект медалей по 40 видам спорта, за которые будут бороться спортсмены из 40 стран.