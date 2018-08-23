18:07
USD 69.40
EUR 80.32
RUB 1.03
Бизнес

Смотрите Азиатские игры-2018 вместе с MegaCom

Компания MegaCom выступает генеральным спонсором телевизионной трансляции XVIII Летних Азиатских игр, которые стартовали 18 августа в столице Индонезии Джакарте.

Кыргызстанцы могут следить за ходом спортивных событий вместе с многомиллионной мировой телеаудиторией, а также болеть за отечественных спортсменов в режиме реального времени в эфире национальных телеканалов ОТРК и ОТРК-Спорт. Трансляция продлится до официального закрытия игр — 2 сентября 2018 года.

На Азиаде-2018 Кыргызстан представляют 149 спортсменов по 28 видам спорта, в том числе по греко-римской борьбе, плаванию, футболу, волейболу, дзюдо, легкой атлетике, велогонке и другим. По итогам четырех соревновательных дней наша сборная уже показала отличные результаты, завоевав 9 медалей — 4 серебряных и 5 бронзовых.

У абонентов MegaCom есть возможность следить за ходом Азиатских игр в режиме реального времени и с экрана своего мобильного телефона благодаря уникальному сервису Mega iTV.

Удобство мобильной трансляции очевидно — ведь теперь нет причин волноваться, что вы пропустите спортивный матч, не оказавшись вовремя у экрана телевизора. Подробнее о Mega iTV смотрите на сайте компании megacom.kg.

MegaCom на постоянной основе поддерживает крупные турниры, чемпионаты, матчи и трансляции зрелищных международных спортивных событий, так как одним из главных приоритетов компании является поддержка и популяризация спорта в Кыргызстане.

***

Азиатские игры — спортивные состязания, которые проводятся каждые четыре года с 1951 года под эгидой Международного олимпийского комитета. В этом году в Индонезии разыграют 481 комплект медалей по 40 видам спорта, за которые будут бороться спортсмены из 40 стран.
Ссылка:
просмотров: 217
Версия для печати
Материалы по теме
Смотрите Mega iTV совершенно бесплатно
III Всемирные игры кочевников пройдут при поддержке MegaCom
Покупайте смартфоны и получайте приятные бонусы
Смотрите культовые сериалы планеты на вашем смартфоне
Выиграйте два билета на церемонию открытия Всемирных игр кочевников-2018
Tender for MegaCom appraisal canceled
MegaCom снижает цены на роуминг во время хаджа
4G LTE от MegaCom запущен еще в 17 селах Кыргызстана
«ТВОЙ ХАЙП» от MegaCom продолжается
MegaCom — генеральный спонсор III Всемирных игр кочевников
Популярные новости
Коллектив ОАО &laquo;МАМ&raquo; выражает соболезнования семье Жумакадыра Акенеева Коллектив ОАО «МАМ» выражает соболезнования семье Жумакадыра Акенеева
Мобильный кошелек поможет оплатить налог на&nbsp;автотранспорт без комиссии! Мобильный кошелек поможет оплатить налог на автотранспорт без комиссии!
Новый магазин O!Store в&nbsp;самом центре Бишкека. Спешите на&nbsp;СКИДКИ! Новый магазин O!Store в самом центре Бишкека. Спешите на СКИДКИ!
III Всемирные игры кочевников пройдут при поддержке MegaCom III Всемирные игры кочевников пройдут при поддержке MegaCom
Бизнес
Смотрите Азиатские игры-2018 вместе с&nbsp;MegaCom Смотрите Азиатские игры-2018 вместе с MegaCom
Кыргызтелеком планирует снизить плату за&nbsp;доступ к&nbsp;сети связи общего пользования Кыргызтелеком планирует снизить плату за доступ к сети связи общего пользования
Интернет без ограничений + телевидение для всей семьи от&nbsp;компании Jet! Интернет без ограничений + телевидение для всей семьи от компании Jet!
Смотрите Mega iTV совершенно бесплатно Смотрите Mega iTV совершенно бесплатно