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Бизнес

Смотрите Mega iTV совершенно бесплатно

С уникальным сервисом Mega iTV от MegaCom смотреть любимые телеканалы можно по всему Кыргызстану и при этом совершенно бесплатно! Для этого подключите тарифный план «Элдик S/M/L + TV» и наслаждайтесь просмотром качественного контента прямо с экрана своего смартфона, не оплачивая абонентскую плату по Mega iTV.

Кроме этого, «Элдик S/M/L + TV» подойдет не только любителям мобильного ТВ, но и активным интернет-пользователям и тем, кто больше предпочитает голосовую связь. Тариф уникален, он включает внушительные объемы дневного Интернета, ночной БЕЗЛИМИТ и бесплатные минуты внутри и вне сети.

Остановите свой выбор на одном из пакетов «Элдик S/M/L + TV»:

С Mega iTV от MegaCom смотрите рейтинговые телеканалы, интересные фильмы и сериалы в отличном качестве там, где удобно: в кафе, спортзале, парках, а в летнее время даже на побережье озера Иссык-Куль. Трансляция телеканалов в рамках услуги осуществляется компанией «Акнет».

Подробную информацию можно узнать на официальном сайте megacom.kg.
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