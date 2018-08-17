III Всемирные игры кочевников пройдут при поддержке MegaCom

Считанные дни остались до начала самого долгожданного культурно-спортивного мероприятия в Кыргызстане — III Всемирных игр кочевников, генеральным спонсором которых по традиции выступает компания MegaCom.

С 2 по 8 сентября на побережье озера Иссык-Куль развернутся по-настоящему яркие и захватывающие события, которые объединят многочисленных участников и зрителей с разных стран мира.

На торжественном открытии грандиозного праздника этнических видов спорта на ипподроме города Чолпон-Аты гостей ожидают масштабные декорации и театрализованные представления.

Городок, состоящий из тысячи юрт и полностью стилизованный под поселение времен средневекового великого кочевья, будет представлен в ущелье Кырчын, где также пройдут соревнования по традиционным для кочевых народов спортивным дисциплинам.

«Всемирные игры кочевников еще в 2014 году были признаны самым масштабным международным турниром по этноспорту. И мы гордимся, что такое уникальное мероприятие проходит на берегу нашей жемчужины — Иссык-Куль. В этом году спортсмены будут бороться за медали в 37 национальных видах спорта, а освещать это мероприятие будут более сотни средств массовой информации из ближнего и дальнего зарубежья. Наблюдать за соревнованиями смогут около полутора миллиарда человек. Отрадно, что такая крупная государственная компания, как MegaCom, не остается в стороне и на постоянной основе поддерживает проведение этого важного для всего Кыргызстана события», — отмечает Нурсултан Аденов, руководитель секретариата по подготовке и проведению III ВИК.

Специально к проведению игр будет выпущен универсальный тариф «Кочевник» от MegaCom, который позволит гостям и участникам этого мероприятия оставаться на связи на максимально выгодных условиях. Кроме этого, техническими специалистами компании проведен комплекс работ по увеличению емкости сети и установлены новые базовые станции. Во время спортивных состязаний будут работать Центр продаж и обслуживания на территории ипподрома и мобильные группы промоутеров, обратившись к которым все желающие смогут подключиться к сети и получить мобильные консультации.

«Для компании MegaCom стало доброй традицией быть частью этого грандиозного события, которое призвано возродить и сохранить историческое культурное наследие цивилизации кочевых народов мира. Благодаря Всемирным играм кочевников, весь мир увидит величие, культуру и быт кочевой цивилизации. Поддерживая подобные знаменательные мероприятия, мы делаем вклад в развитие нашей страны», — говорит генеральный директор MegaCom Азат Базаркулов.

Напомним, Всемирные игры кочевников впервые состоялись на берегу Иссык-Куля в 2014 году. Тогда участие приняли спортсмены из 19 стран: Азербайджан, Австрия, Афганистан, Белоруссия, Бразилия, Германия, Казахстан, Кыргызстан, Литва, Монголия, Россия, США, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Франция, Швеция, Южная Корея. Мероприятие в 2018 году обещает быть еще масштабнее и зрелищнее.