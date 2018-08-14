Покупайте смартфоны и получайте приятные бонусы

Ведущий мобильный оператор MegaCom продолжает радовать абонентов выгодными предложениями.

С 15 августа по 30 сентября при покупке смартфонов в центрах продаж и обслуживания MegaCom абонентам будут доступны приятные бонусы, размеры которых зависят от модели телефонов:

Huawei P20 Lite — это эффектный и быстрый смартфон с экраном нового поколения HUAWEI FullView Display 2.0 и диагональю 5,84. Телефон оснащен инновационной фронтальной камерой, что позволяет создавать красочные и четкие селфи высокого качества. Двойная основная камера HUAWEI P20 lite заслуживает особого внимания: объектив с 16 МП обеспечивает съемку ярких и объемных фото, а объектив 2 МП с эффектом боке и линзами 5P+3P для съемки объекта или фона превращает фотографии в настоящие шедевры! Разблокировать HUAWEI P20 lite очень легко – достаточно взглянуть на экран. Для распознавания лица потребуется всего 800 миллисекунд, а комплексные алгоритмы обеспечивают высочайшую степень защиты устройства. Технология быстрой зарядки помогает заряжать устройство, даже когда на это совсем мало времени. Стоимость такого смартфона в центрах продаж и обслуживания MegaCom (кроме ЦПО ЦУМ «Айчурок») составит 22 тысячи 990 сомов + подключение тарифного плана «Хайп S» по акции Cash Back;

Fly FS455 — тонкий компактный корпус смартфона с небольшим экраном 4,5 и пропорциональным соотношением сторон комфортно располагается в ладони, позволяя управлять устройством одной рукой. Камера c разрешением 5 МП оснащена автофокусом, вспышкой и цифровым зумом, благодаря этому снимки получаются четкими и яркими независимо от условий съемки. Батарея емкостью 1 700 мАч в сочетании с эффективной операционной системой позволяет не беспокоиться о постоянной подзарядке смартфона: устройство уверенно работает до 150 часов в режиме ожидания, до 6 часов в режиме беспрерывного разговора и до 4 часов в режиме подключения к Wi-Fi. Стоимость телефона в центрах продаж и обслуживания MegaCom (кроме ЦПО ЦУМ «Айчурок») всего 3 тысячи 990 сомов + возврат денежных средств в размере 400 сомов на баланс.

Стоит отметить, что сроки действия акции ограниченны, поэтому воспользуйтесь возможностью выгодно приобрести новые современные смартфоны одними из первых.

Ознакомьтесь с режимом центров продаж и обслуживания MegaCom на официальном сайте компании.