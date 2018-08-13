Смотрите культовые сериалы планеты на вашем смартфоне

Компания MegaCom совместно с онлайн-сервисом Amediateka представляет уникальную возможность смотреть известные по всему миру сериалы, такие как «Игра престолов», «Острые козырьки», «Мир Дикого Запада», «Большая маленькая ложь», и многие другие всего за 15 сомов в сутки на портале amediateka.megacom.kg.

Amediateka — это популярные хиты в одном месте: премьеры новых сериалов и сезонов одновременно со всем миром, художественные и документальные фильмы, музыкальные шоу, концерты в формате HD и с возможностью выбора оригинальной звуковой дорожки или полноценной русскоязычной озвучки.

В настоящее время Amediateka может предложить для своих подписчиков более 60 сериалов и около 200 фильмов, общая продолжительность которых составляет более полутора тысяч часов просмотра.

Абоненты MegaCom могут сами выбирать, где и когда воспользоваться сервисом: по дороге на отдых, в транспорте, в кафе в ожидании встречи или дома в компании друзей и родных. Сервис доступен с компьютера, планшета или смартфона.

Стоимость подключения — 0 сомов. Чтобы получить доступ к онлайн-сервису Amediateka, необходимо набрать команду *4141#✆ и подписаться на портал.

Подробнее на amediateka.megacom.kg.