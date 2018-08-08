Выиграйте два билета на церемонию открытия Всемирных игр кочевников-2018

Второго сентября на ипподроме Чолпон-Аты состоится грандиозное открытие самого масштабного культурно-спортивного события года — III Всемирных игр кочевников. Компания MegaCom в очередной раз выступает генеральным спонсором проведения исторического мероприятия.

Специально по такому случаю в социальных сетях от имени компании объявлен конкурс на официальных страницах в Facebook и Instagram. Приняв участие в розыгрыше и выполнив простые условия, вы можете стать обладателем двух билетов на церемонию открытия долгожданного события.

Напомним, Всемирные игры кочевников впервые состоялись на берегу Иссык-Куля в 2014 году. В тех Играх приняли участие спортсмены из 19 стран: Азербайджана, Австрии, Афганистана, Беларуси, Бразилии, Германии, Казахстана, Кыргызстана, Литвы, Монголии, России, США, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Узбекистана, Франции, Швеции, Южной Кореи.

Благодаря проведению Всемирных игр кочевников Кыргызстан все больше узнают в мире. С каждым годом это событие становится масштабнее и красочнее. В этом году на Игры приедут участники из 70 стран мира и поборются за победу в таких видах спорта, как кок-бору, тогуз коргоол, борьба кыргыз курош, алышуу, аркан тартуу, салбурун, скачки, стрельба из лука, и других. Честь Кыргызстана будут отстаивать лучшие отечественные спортсмены. Кроме спортивных состязаний, в программе Игр запланированы культурные и научные мероприятия. Так, намечено проведение международной научной конференции, в ущелье Кырчын будет открыт этнокультурный городок, а в амфитеатре «Номад» всех гостей будет ждать международный этно-фестиваль «Вселенная кочевников».

Ознакомиться с подробными условиями конкурса и стать участником можно на официальной странице компании в Facebook и Instagram.

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