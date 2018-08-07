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Бизнес

MegaCom снижает цены на роуминг во время хаджа

Ведущий мобильный оператор оказывает поддержку паломникам, которые отправляются в Саудовскую Аравию, и сообщает о снижении тарифов на постоплатный и предоплатный роуминг в сети Mobile Telecommunications Company Saudi Arabia (Zain) на период хаджа.

С 1 августа по 30 сентября 2018 года абоненты MegaCom, посещая святые места в крупнейшем государстве Аравийского полуострова, могут оставаться на связи с родными и близкими на более выгодных условиях.

Так, стоимость исходящего вызова в Кыргызстан составит всего 10 сомов за минуту, входящий вызов — 5 сомов за минуту, звонок на локальные сети — 10 сомов за минуту, исходящее SMS-сообщение — 5 сомов, а цена за 1 МБ интернет-трафика — 5 сомов.

«Для компании MegaCom стало доброй традицией в канун совершения паломничества в Мекку предлагать выгодные услуги роуминга для своих абонентов. В этом году на Священный хадж направляются более 5 тысяч граждан Кыргызстана. И для каждого из них важно оставаться на связи с родными во время длительной поездки», — отмечает ведущий специалист отдела роуминга и интерконнекта Улукбек Айтакунов.

Подключите роуминг перед выездом за рубеж, обратившись в ближайший Центр продаж и обслуживания компании. Профессиональные специалисты предоставят квалифицированную консультацию и помогут подключить необходимые услуги.

Более подробная информация о тарифах в разделе «Роуминг» на официальном сайте компании.

MegaCom — общение без границ!
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