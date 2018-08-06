4G LTE от MegaCom запущен еще в 17 селах Кыргызстана

MegaCom продолжает развивать сеть 4G LTE по всей республике, приобщая к технологиям связи четвертого поколения жителей сельских районов.

За прошедший месяц ведущий мобильный оператор подключил к скоростному мобильному Интернету жителей сразу трех областей Кыргызстана. Так, сеть четвертого поколения появилась в следующих населенных пунктах:

в селах Чуйской области : Западном, Заря, Майском, Дайырбек, Джайалма, Ленинском, Туз, Чон-Далы;

: Западном, Заря, Майском, Дайырбек, Джайалма, Ленинском, Туз, Чон-Далы; в селах Джалал-Абадской области : Чек (Момбековский айыльный округ), Джазгак, Найман, Джаны-Джер;

: Чек (Момбековский айыльный округ), Джазгак, Найман, Джаны-Джер; в селах Ошской области: Маданият (Шаркский айыльный округ), Кызыл-Кошчу, Ынтымак (Отуз-Адырский айыльный округ), Учкун (Мадынский айыльный округ), Каратай.

Помимо этого, емкость сети 4G существенно увеличена в густонаселенных регионах — там, где наблюдается большая загруженность. В частности, в Бишкеке, Оше и Балыкчи, а также в селах ВЛКСМ и Нурдар Ошской области, Кара-Ой Иссык-Кульской области и Нижняя Серафимовка Чуйской области.

При подключении к 4G LTE от MegaCom убедитесь, что ваш мобильный телефон и SIM-карта поддерживают стандарт LTE.

Наберите бесплатную команду. Если система ответит: «Замените SIM-карту», то обратитесь в ближайшийиликомпании, где вашу старую SIM-карту обменяют на новую стандарта 4G LTE.

Всю территорию покрытия сети можно посмотреть на интерактивной карте покрытия сети в режиме онлайн, где также можно отследить уровень сигнала ближайших базовых станций и оперативно получить информацию о 2G, 3G и скоростном 4G-покрытии.