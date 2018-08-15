Как победить тяжелую болезнь, рассказывают специалисты Acıbadem

Саламат Салморбековой всего 17 лет, но, несмотря на юный возраст, она уже знает, что такое находиться между жизнью и смертью. С ее диагнозом «почечная недостаточность» не всем удается вернуться к полноценной жизни. Девушке повезло: врачи турецкой клиники Acıbadem вернули ей здоровье.

О клинике Acıbadem узнали случайно

Саламат родилась и выросла в Кыргызстане. В Бишкеке живет ее семья, здесь она окончила школу. Проблемы с почками были давно, периодически возникали обострения, приходилось ложиться в больницу. В конце концов, помогать стал только гемодиализ — процедура очищения крови через полупроницаемую пористую мембрану с помощью аппарата «Искусственная почка». Это означало полную зависимость от диализного центра, пропуск процедуры мог привести к смертельному исходу.

В больницу девушка ложилась с мамой. У всех пациентов отделения была одна болезнь — хроническая почечная недостаточность. Избавиться от нее можно, только заменив больную почку здоровой. Но где сделать непростую операцию, кто сможет помочь?

Фото Acıbadem. Саламат Салморбекова

«Однажды судьба свела с пациенткой, которая так же, как и мы, проходила очередную процедуру диализа и собиралась продолжить лечение в Турции. Мы очень долго думали и никак не могли принять решение, — рассказывает мама Саламат. — Но терять надежду не хотелось, поэтому поддерживали связь с новыми знакомыми. Вскоре они действительно уехали в Турцию. В Кыргызстан вернулись счастливые: операция прошла успешно, их дочка чувствовала себя прекрасно. «Что же вы тянете?» — спрашивала нас ее мать. — В Кыргызстане есть представитель клиники Acıbadem, он все разъяснит, поможет».

Нам действительно во всем помогли, и мы переступили порог лечебного заведения, о котором, считаю, должны узнать все, кто хочет вернуть себе здоровье», — говорит мама Саламат.

Болезнь тяжелая, но победить ее можно

Касим Окан Аник, координатор отделения трансплантации органов Acıbadem Group, стаж работы в отделении — 10 лет: «Сегодня только в Турции более 56 тысяч человек имеют серьезные проблемы с почками. Уверен, все они каждый вечер молятся, просят Бога спасти их от тяжелой болезни. Саламат — одна из них, но ей повезло больше, она оказалась счастливой пациенткой».

Фото Acıbadem. Касим Окан Аник, координатор отделения трансплантации органов Acıbadem Group

Севги Шахин, врач клиники Acıbadem: «Почки выполняют очень важную для организма функцию — выводят шлаки. Если их работа нарушается, наступает отравление и человек погибает. Не так давно люди, страдающие почечной недостаточностью, при переходе болезни в последнюю стадию были обречены. Ведь почка — непростой орган, заменить ее можно только сложной аппаратурой, которую нельзя положить в карман и носить везде, либо новым здоровым органом.

Фото Acıbadem. Севги Шахин, врач клиники Acıbadem

Почечная недостаточность, или отказ почек от выполнения возложенных на нее функций, имеет 5 стадий. Самая опасная — 5-я, конечная. При ее наступлении почка работает всего на 12 процентов, лечение в этом случае может быть двух видов — диализ или трансплантация. Второй вариант лучше, так как человек возвращается к полноценной жизни, перестает зависеть от лечебной процедуры».

Ремзи Эмироглу, врач клиники Acıbadem: «Пересадка почки — возможность улучшить качество жизни, увеличить ее продолжительность. Для изъятия почки у донора используется метод лапароскопии. Операция малотравматична, проводится путем небольших надрезов в области живота, длится примерно 1,5-2 часа. Пересадка пациенту донорского органа занимает около 2-3 часов, проводится под общей анестезией. До того как почка начнет полностью функционировать, больной получает сеансы гемодиализа. Катетер обычно снимают через три дня. Если процесс выздоровления протекает нормально, то уже через 4-5 дней пациента выписывают».

Фото Acıbadem. Ремзи Эмироглу, врач клиники Acıbadem

Спасибо врачам клиники Acıbadem

После успешно проведенной операции мать Саламат Салморбековой не могла найти слов, чтобы выразить огромную благодарность медперсоналу клиники. Отличный уход, прекрасное отношение, уютные палаты — все это способствовало выздоровлению ее дочери. Дочь перестала зависеть от гемодиализа, благодаря умелым рукам хирургов вернулась к нормальной жизни.

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Представительство Acıbadem в Бишкеке: улица Манасчи Сагынбая, 101/1 (пр.Эркиндик), телефон +996312624588.

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