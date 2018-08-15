Как победить тяжелую болезнь, рассказывают специалисты Acıbadem

Саламат Салморбековой всего 17 лет, но, несмотря на юный возраст, она уже знает, что такое находиться между жизнью и смертью. С ее диагнозом «почечная недостаточность» не всем удается вернуться к полноценной жизни. Девушке повезло: врачи турецкой клиники Acıbadem вернули ей здоровье.
О клинике Acıbadem узнали случайно
Саламат родилась и выросла в Кыргызстане. В Бишкеке живет ее семья, здесь она окончила школу. Проблемы с почками были давно, периодически возникали обострения, приходилось ложиться в больницу. В конце концов, помогать стал только гемодиализ — процедура очищения крови через полупроницаемую пористую мембрану с помощью аппарата «Искусственная почка». Это означало полную зависимость от диализного центра, пропуск процедуры мог привести к смертельному исходу.
В больницу девушка ложилась с мамой. У всех пациентов отделения была одна болезнь — хроническая почечная недостаточность. Избавиться от нее можно, только заменив больную почку здоровой. Но где сделать непростую операцию, кто сможет помочь?
«Однажды судьба свела с пациенткой, которая так же, как и мы, проходила очередную процедуру диализа и собиралась продолжить лечение в Турции. Мы очень долго думали и никак не могли принять решение, — рассказывает мама Саламат. — Но терять надежду не хотелось, поэтому поддерживали связь с новыми знакомыми. Вскоре они действительно уехали в Турцию. В Кыргызстан вернулись счастливые: операция прошла успешно, их дочка чувствовала себя прекрасно. «Что же вы тянете?» — спрашивала нас ее мать. — В Кыргызстане есть представитель клиники Acıbadem, он все разъяснит, поможет».
Нам действительно во всем помогли, и мы переступили порог лечебного заведения, о котором, считаю, должны узнать все, кто хочет вернуть себе здоровье», — говорит мама Саламат.
Болезнь тяжелая, но победить ее можно
Касим Окан Аник, координатор отделения трансплантации органов Acıbadem Group, стаж работы в отделении — 10 лет: «Сегодня только в Турции более 56 тысяч человек имеют серьезные проблемы с почками. Уверен, все они каждый вечер молятся, просят Бога спасти их от тяжелой болезни. Саламат — одна из них, но ей повезло больше, она оказалась счастливой пациенткой».
Севги Шахин, врач клиники Acıbadem: «Почки выполняют очень важную для организма функцию — выводят шлаки. Если их работа нарушается, наступает отравление и человек погибает. Не так давно люди, страдающие почечной недостаточностью, при переходе болезни в последнюю стадию были обречены. Ведь почка — непростой орган, заменить ее можно только сложной аппаратурой, которую нельзя положить в карман и носить везде, либо новым здоровым органом.
Почечная недостаточность, или отказ почек от выполнения возложенных на нее функций, имеет 5 стадий. Самая опасная — 5-я, конечная. При ее наступлении почка работает всего на 12 процентов, лечение в этом случае может быть двух видов — диализ или трансплантация. Второй вариант лучше, так как человек возвращается к полноценной жизни, перестает зависеть от лечебной процедуры».
Ремзи Эмироглу, врач клиники Acıbadem: «Пересадка почки — возможность улучшить качество жизни, увеличить ее продолжительность. Для изъятия почки у донора используется метод лапароскопии. Операция малотравматична, проводится путем небольших надрезов в области живота, длится примерно 1,5-2 часа. Пересадка пациенту донорского органа занимает около 2-3 часов, проводится под общей анестезией. До того как почка начнет полностью функционировать, больной получает сеансы гемодиализа. Катетер обычно снимают через три дня. Если процесс выздоровления протекает нормально, то уже через 4-5 дней пациента выписывают».
Спасибо врачам клиники Acıbadem
После успешно проведенной операции мать Саламат Салморбековой не могла найти слов, чтобы выразить огромную благодарность медперсоналу клиники. Отличный уход, прекрасное отношение, уютные палаты — все это способствовало выздоровлению ее дочери. Дочь перестала зависеть от гемодиализа, благодаря умелым рукам хирургов вернулась к нормальной жизни.
***
Представительство Acıbadem в Бишкеке: улица Манасчи Сагынбая, 101/1 (пр.Эркиндик), телефон +996312624588.
Независимую консультацию ведущих врачей клиники Acıbadem можно получить бесплатно, отправив заявку через сайт или официальное представительство.