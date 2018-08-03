«АЮ Холдинг» выделит выпускникам детских домов миллион сомов на образование

С самого основания «АЮ Холдинг» непрерывно ведет благотворительную и социальную деятельность, оказывая поддержку социально незащищенным слоям населения, целеустремленной молодежи, деятелям спорта и культуры.
Компании, входящие в состав холдинга, вносят свой посильный вклад в развитие регионов как работодатели, налогоплательщики и значимые участники экономической деятельности.
По личной инициативе основателя Шаршенбека Абдыкеримова «АЮ Холдинг» в сотрудничестве с общественным фондом «Наш Голос» и Кара-Балтинским технико-экономическим колледжем начинает реализацию проекта по поддержке выпускников детских домов и интернатов.
Участников проекта объединяет общее стремление поддержать молодых людей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, создать достойные условия для их проживания, обучения и духовно-нравственного развития.
Участников проекта объединяет общее стремление поддержать молодых людей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, создать достойные условия для их проживания, обучения и духовно-нравственного развития.
Материальная и наставническая поддержка воспитанникам будет оказываться до 23 лет.