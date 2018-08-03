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Бизнес

«АЮ Холдинг» выделит выпускникам детских домов миллион сомов на образование

С самого основания «АЮ Холдинг» непрерывно ведет благотворительную и социальную деятельность, оказывая поддержку социально незащищенным слоям населения, целеустремленной молодежи, деятелям спорта и культуры.

Компании, входящие в состав холдинга, вносят свой посильный вклад в развитие регионов как работодатели, налогоплательщики и значимые участники экономической деятельности.

По личной инициативе основателя Шаршенбека Абдыкеримова «АЮ Холдинг» в сотрудничестве с общественным фондом «Наш Голос» и Кара-Балтинским технико-экономическим колледжем начинает реализацию проекта по поддержке выпускников детских домов и интернатов.

Участников проекта объединяет общее стремление поддержать молодых людей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, создать достойные условия для их проживания, обучения и духовно-нравственного развития.

Накануне в Кара-Балтинском технико-экономическом колледже состоялось подписание соглашения о сотрудничестве и совместной деятельности между тремя сторонами. Выпускникам будет выделен 1 миллион сомов для обучения в колледже по выбранным специальностям (более 10 востребованных направлений), они получат возможность проходить практику и стажировку с последующим гарантированным трудоустройством на предприятиях холдинга. На протяжении всего периода обучения будет проводиться мониторинг воспитания и обучения, при необходимости детям помогут выявить и решить возможные проблемы.

Материальная и наставническая поддержка воспитанникам будет оказываться до 23 лет.
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&laquo;АЮ&nbsp;Холдинг&raquo; выделит выпускникам детских домов миллион сомов на&nbsp;образование «АЮ Холдинг» выделит выпускникам детских домов миллион сомов на образование
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