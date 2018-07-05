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Бизнес

Выгодные интернет-опции от MegaCom

Для просмотра интересных видео и общения с родными всегда найдутся гигабайты! Просто подключите универсальные пакеты мобильного Интернета от MegaCom, которые позволяют выходить в глобальную сеть по выгодным условиям и в удобное время.

Активные юзеры, не привыкшие ограничивать себя, могут остановить свой выбор на тарифной опции «Безлимитный Интернет». Она предлагает неограниченный и нетарифицируемым интернет-трафик всего за 29,99 сома в сутки. Подключить «Безлимитный Интернет» можно при помощи короткой команды *191*1#. Стоимость — 15 сомов.

А если Интернет нужен на несколько часов или на день, то воспользуйтесь другой интернет-опцией  — «Unlim 24+» с неограниченным объемом трафика! Для удобства абонентов при прохождении трафик-порога поступает SMS-уведомление. Подключить можно, набрав команду *195*1#. Стоимость разового подключения на 24 часа — 55 сомов.

Подробнее об интернет-опциях можно узнать на сайте компании. Выбирайте подходящий вариант и пользуйтесь мобильным Интернетом от MegaCom в том объеме, который нужен именно вам.
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