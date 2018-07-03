Участвуй в конкурсе от MegaCom и выиграй крутой велосипед

Если ты обладаешь богатой фантазией и хочешь выиграть крутой горный велосипед, тогда участвуй в творческом конкурсе «Твой ХАЙП» от компании MegaCom.

Отправляй оригинальное видео в формате MP4, AVI, MOV, в котором нужно рассказать о том, что для тебя значит слово «хайп». Это может быть танец, музыкальная композиция, флешмоб, трюк, юмористическая сценка или все сразу — ограничений нет! Отправить видео можно на электронный ящик hype@megacom.kg до 29 июля 2018 года.

Итоги первого этапа конкурса будут подведены 1 августа 2018 года.

Решением жюри из числа сотрудников компании будут отобраны топ-9 лучших вариантов по следующим критериям:— максимальное раскрытие значения слова «хайп»;— креативная и смелая подача;— творческий подход.

Участники, прошедшие во второй тур, получат фирменные сувениры, БЕСПЛАТНЫЕ номера категории «Золото» и полугодовую подписку на пакет «М» тарифа «ХАЙП», а это целых 6 месяцев общения без абонентской платы!

Отобранные работы будут размещены на сайте www.megacom.kg.

Второй этап — народное голосование. Все желающие могут проголосовать за понравившуюся работу с помощью аккаунтов в Facebook, Instagram, OK, VK на сайте компании. Участник, чье видео наберет максимум голосов до 15 августа 2018 года, станет победителем конкурса и получит главный приз — горный велосипед Cube Attention!

Хронометраж ролика — до 1 минуты. В конкурсе могут участвовать лица, достигшие 16 лет. Контент с ненормативным содержанием к участию не допускается.

Правила участия на официальной странице компании в Facebook.