Компания MegaCom продолжает активное расширение списка стран, где абоненты смогут воспользоваться услугами роуминга и не менять свой номер. Теперь, отправляясь в поездку за границу, вы можете оставаться на связи с родными и близкими в сетях следующих операторов:

интернет-роуминг

по постоплатной системе расчета — мобильная связь 24/7 на выгодных условиях в сети Libyana Mobile Phone (Ливия);

— мобильная связь 24/7 на выгодных условиях в сети Libyana Mobile Phone (Ливия); по предоплатной системе расчета — удобная и доступная мобильная связь в сетях Vodafone España (Испания), Vodafone Telekomunikasyon A.S (Турция) и Libyana Mobile Phone (Ливия).

Кроме этого, пользуйтесь качественной связью во время путешествий на комфортабельных круизных лайнерах, паромах и авиалайнерах, не меняя своего номера. Связь в воздухе возможна в сети оператора Aeromobile, а на морском транспорте с помощью технологии Wireless Maritime Services в сетях более чем 100 операторов мира.

Подключите незаменимую во время поездок услугу в центрах продаж и обслуживания компании. Со списком стран и партнеров можно ознакомиться на официальном сайте megacom.kg.