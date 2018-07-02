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Бизнес

Выгодный роуминг от MegaCom — новые направления

Компания MegaCom продолжает активное расширение списка стран, где абоненты смогут воспользоваться услугами роуминга и не менять свой номер. Теперь, отправляясь в поездку за границу, вы можете оставаться на связи с родными и близкими в сетях следующих операторов:

Кроме этого, пользуйтесь качественной связью во время путешествий на комфортабельных круизных лайнерах, паромах и авиалайнерах, не меняя своего номера. Связь в воздухе возможна в сети оператора Aeromobile, а на морском транспорте с помощью технологии Wireless Maritime Services в сетях более чем 100 операторов мира.

Подключите незаменимую во время поездок услугу в центрах продаж и обслуживания компании. Со списком стран и партнеров можно ознакомиться на официальном сайте megacom.kg.

MegaCom — общение без границ!
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