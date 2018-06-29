Пополняй баланс и выиграй до 100 000 сомов в викторине от MegaCom

У абонентов MegaCom есть уникальная возможность попробовать себя в роли знатока и стать обладателем крупного денежного приза! Участвуйте в викторине «Пополняй и выигрывай», в которой ежедневно разыгрывается сумма в размере 5 000 сомов, а по итогам каждого месяца — 100 000 сомов.
Финал игры обещает быть жарким, ведь на кону — автомобиль BMW 3 Series!
Ежедневно вы будете получать вопросы с вариантами ответа. Необходимо выбрать из них правильный и отправить его быстрее других. За верный ответ начисляется 20 баллов. Участник, набравший максимальное количество баллов за минимальное время, становится победителем.
Блесните своими знаниями, и, возможно, именно вы станете счастливым обладателем главного приза — автомобиля BMW 3 Series, розыгрыш которого состоится 28 февраля 2019 года.
Подробнее о викторине и правилах участия можно узнать на сайте http://win.megacom.kg/.