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Бизнес

Пополняй баланс и выиграй до 100 000 сомов в викторине от MegaCom

У абонентов MegaCom есть уникальная возможность попробовать себя в роли знатока и стать обладателем крупного денежного приза! Участвуйте в викторине «Пополняй и выигрывай», в которой ежедневно разыгрывается сумма в размере 5 000 сомов, а по итогам каждого месяца — 100 000 сомов.

Финал игры обещает быть жарким, ведь на кону — автомобиль BMW 3 Series!

Для того чтобы принять участие в призовой викторине, необходимо пополнить счет мобильного телефона на сумму более чем 50 сомов или отправить SMS со словом GO на короткий номер 2050. Подключившись к акции за абонентскую плату 12 сомов в день, вы получаете 20 SMS внутри сети. Кроме этого, при пополнении баланса на сумму от 50 до 150 сомов участникам начисляется 100 бонусных баллов, а от 150 сомов и выше — 200 бонусных баллов.

Ежедневно вы будете получать вопросы с вариантами ответа. Необходимо выбрать из них правильный и отправить его быстрее других. За верный ответ начисляется 20 баллов. Участник, набравший максимальное количество баллов за минимальное время, становится победителем.

Блесните своими знаниями, и, возможно, именно вы станете счастливым обладателем главного приза — автомобиля BMW 3 Series, розыгрыш которого состоится 28 февраля 2019 года.

Подробнее о викторине и правилах участия можно узнать на сайте http://win.megacom.kg/.
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