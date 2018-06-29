Самый крупный холдинг Азербайджана стал партнером «АЮ Холдинга»

По приглашению руководства компании «АЮ Холдинг» для знакомства с производственными предприятиями и обсуждения совместной деятельности в Бишкек прибыли представители азербайджанской компании Gilan Holdinq («Гилан Холдинг»), с которой у кыргызстанской компании сложились определенные торговые отношения. Компании-партнеры ведут деятельность в схожих сферах.

Между Кыргызстаном и Азербайджаном действует Договор о защите и поощрении инвестиций и о торгово-экономическом сотрудничестве, но уровень экономического взаимодействия между двумя странами недостаточно высок.

Участники обсудили направления для сотрудничества: строительство, туризм, сельское хозяйство и FMCG, отметив благоприятные условия для ведения бизнеса в Кыргызской Республике, а также опыт и потенциал азербайджанской компании в бизнесе и производстве.

Стороны выразили надежду на то, что все договоренности воплотятся в конкретные проекты.

Как известно, «АЮ Холдинг» является одной из значимых в Кыргызской Республике компаний, которая вносит существенный вклад в развитие промышленности, создает рабочие места, пополняет республиканский бюджет. Более 10 лет назад «АЮ» стала одной из первых отечественных компаний, экспортирующих свою продукцию за рубеж.

На протяжении всего времени существования «АЮ Холдинг» прилагает все усилия для привлечения зарубежных инвестиций и создания совместных предприятий.

Сотрудники холдинга неоднократно побывали в командировках в странах СНГ, Европейского союза, Персидского залива, а также в КНР, Турции и Японии, тем самым возрождая традиции Великого шелкового пути.