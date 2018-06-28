Платежные терминалы MegaCom теперь и в Оше

Фирменные платежные терминалы MegaCom существенно упростили жизнь огромного числа людей и позволили проводить платежи быстро, просто и в любое время.

Теперь эти аппараты, окрашенные в фирменные цвета компании, появились в самых многолюдных местах Оша.

Они установлены внутри зданий крупных торговых центров, магазинов, кинотеатров, аптек, отелей. Например, в супермаркетах «Ак-Ниет» (мкр-н «Западный») и «Датка» (мкр-н «Фуркат»). Благодаря фирменным терминалам абоненты могут без комиссии пополнить баланс мобильного телефона за услуги связи MegaCom!

Платежные терминалы легко узнаваемы по фирменным цветам компании и принимают платежи за все повседневные услуги: коммунальные, услуги связи, оплата справок, штрафов и другое.

Процесс оплаты максимально понятен и потребует всего несколько действий — достаточно указать данные платежа, внести необходимую сумму и получить квитанцию. Адресат получает платеж моментально.

В Бишкеке, Оше и Чуйской области уже установлено более 200 платежных терминалов компании MegaCom. Адреса всех точек с бесплатным пополнением баланса можно узнать на официальном сайте MegaCom.