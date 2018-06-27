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Бизнес

Лето на высоких скоростях вместе с MegaCom

Сезон отпусков открыт, а это значит, что все больше людей, уставших от городской суеты и жары, устремятся на озеро Иссык-Куль. Пребывая на побережье нашей жемчужины, абоненты MegaCom могут не менять своих привычек общения и активно делиться с родными и близкими яркими впечатлениями с отдыха.

Благодаря запуску новых базовых станций и усовершенствованию уже имеющихся компания MegaCom значительно увеличила скорость мобильного Интернета в сети 4G и улучшила качество голосовых вызовов как на северном, так и на южном побережье озера Иссык-Куль.

С чего начинается любой отдых? Конечно, с дороги! Абоненты MegaCom могут звонить и оставаться онлайн даже в пути. На автомобильной трассе Балыкчи — Чолпон-Ата покрытие мегасети улучшено за счет запуска базовых станций в районе сел Сарыкамыш и Чон-Сары-Ой.

Особый акцент сделан на самые популярные и многолюдные места отдыха, где в летнее время намечается увеличение объема звонков и интернет-трафика. По результатам тест-драйвов скорость передачи данных в сети LTE достигает до 75 Мбит/сек. в Балыкчи, Чолпон-Ате, Караколе, в селах Кошкол, Бает, Тамчи, Тору-Айгыр, Чок-Тал, Кара-Ой, Сары-Ой, Чон-Сары-Ой, Бостери, Бактуу-Долонту, Булан-Соготту, Семеновка, Каджи-Сай, Джети-Огуз, Кызыл-Суу. Таким образом, высокоскоростная технология охватила местное население и большое число отдыхающих.  

В сети 3G абонентам доступна скорость передачи данных до 42 Мбит/сек. во всех населенных пунктах северной части Иссык-Куля и по южной стороне озера от села Боконбаева до Каракола.

Делитесь больше и чаще яркими фотографиями и видеороликами, находясь на пляже! Специалисты компании MegaCom провели технические работы для улучшения качества связи на берегу озера, а также на территории пансионатов.

Проведите незабываемое лето на Иссык-Куле вместе с MegaCom!
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